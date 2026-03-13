Claudia López anuncia a Leonardo Huerta como su fórmula vicepresidencial e inscribe su candidatura

A primera hora del viernes, 13 de marzo, día límite para la inscripción de las candidaturas a las presidenciales de mayo próximo, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, firmó el último acuerdo de fórmula vicepresidencial con Leonardo Huerta, su único adversario en la consulta de las soluciones.

En bicicleta, López pasó por él y, luego pedalearon juntos hacia la sede de la Registraduría para inscribir su candidatura. Así lo dio a conocer, en un video que ronda las redes sociales:

“Vamos a recoger a nuestra fórmula vicepresidencial, para llegar en bici, como nos gusta, a la Registraduría, a inscribir una nueva historia para Colombia; una historia en la que la presidencia sea para las soluciones de la gente, no para las peleas de los políticos; para tener medicamentos, mejor educación, seguridad en los barrios, cuidado para las mujeres. Esa nueva historia de la gente es la que empieza hoy”.

Una candidatura de tres pilares:

La consulta de la que López y Huerta participaron y, hoy, le permite llegar a las presidenciales como fórmula incluía en el nombre los tres pilares que han guiado la campaña de la exalcaldesa a la presidencia: salud, seguridad y educación.

“Esta consulta”, dijo el pasado 4 de febrero, durante su inscripción “no es contra nadie, es a favor de Colombia. Es una invitación a dejar atrás los gritos y a decidir con serenidad cómo garantizamos salud que funcione, seguridad para vivir tranquilos y educación para que la vida sí alcance”.

En total, la consulta obtuvo 617.342 votos, superando, incluso a la consulta del Frente por la Vida, en la que participaron cinco candidatos, entre ellos, Roy Barreras y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero. López salió victoriosa con 573.450 votos y Huerta obtuvo 43.892.

Candidatos a la presidencia y sus fórmulas vicepresidenciales:

Con el anuncio de López, ya se conocen las fórmulas vicepresidenciales de todos los candidatos que participarán de las elecciones en mayo próximo.

La fórmula de Miguel Uribe Londoño será la administradora Luisa Fernanda Villegas; la fórmula de Paloma Valencia será el exdirector del Dane Juan Daniel Oviedo; la fórmula de Sergio Fajardo será la contadora Edna Bonilla; la fórmula de Mauricio Lizcano será el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes; la fórmula de Iván Cepeda será la lideresa indígena Aída Quilcué; la fórmula de Abelardo de la Espriella será el exministro José Manuel Restrepo; la fórmula de Clara López será la abogada María Consuelo Del Río; la fórmula de Luis Gilberto Murillo será la politóloga Luz María Zapata; la fórmula de Sondra Macollins será el abogado Leonardo Karam y la fórmula de Roy Barreras será la también abogada Martha Lucía Zamora.