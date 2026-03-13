Mamás denuncian que profesor sería abusador de menores en un colegio de Bogotá

Padres de familia denunciaron un presunto abuso sexual de menores en una institución educativa en la localidad de Suba, Bogotá.

El docente involucrado fue suspendido temporalmente y los acudientes hicieron un plantón en las instalaciones. Noticias RCN conversó con las mamás de los estudiantes de los grados noveno, décimo y once.

Mamás hicieron plantón en la sede

Se tienen registros de cuatro denuncias interpuestas ante la Fiscalía y la Secretaría de Educación se pronunció para mencionar que se activaron los protocolos pertinentes, incluyendo con la suspensión del profesor.

“Nos enteramos tres meses después y una de las compañeras habló. Cuando tuvo la cita con psicología, se dieron cuenta que él (profesor) la había manipulado todo el tiempo”, declaró una de las mamás, quien mantuvo bajo anonimato su identidad.

Profesor de ballet señalado de abusar a una niña

Este caso se suma a uno similar dado a conocer hace pocos días. Al parecer, un profesor de un jardín abusó a una menor de tres años. Los hechos presuntamente ocurrieron durante las clases de ballet, en donde se cree le hizo tocamientos indebidos.

A través de un comunicado, la institución señaló que el caso fue conocido en la mañana del 4 de marzo. Tras esto, se activaron los protocolos de la ruta de atención integral para la convivencia escolar acorde a los lineamientos del decreto 1965 de 2013 y e 1075 de 2015.

“Nuestro interés es claro: colaborar plenamente con las autoridades para que puedan adelantar su labor con total transparencia y para que la verdad sea esclarecida con el rigor de este tipo de situaciones”, sostuvo al indicar que no se suspendieron las actividades.

Para la investigación, se dispuso el material de las cámaras, documentos clave y demás información requerida por las autoridades. Además, recalcó su política de cero tolerancia en torno a los abusos.