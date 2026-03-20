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Claudia López mueve sus “maquinarias” y Paloma Valencia destapa historia con Galán: así se agita la campaña

La próxima semana se anunciarán equipos ciudadanos liderados por Catherine Juvinao, mientras en campaña también salen a flote historias personales entre candidatos.

Noticias RCN

marzo 20 de 2026
09:37 p. m.
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El ambiente político comienza a calentarse y las campañas empiezan a mostrar sus estrategias de cara a lo que viene. Entre anuncios de reorganización interna, suspensión de debates y movimientos en equipos de trabajo, los candidatos ajustan sus fichas para fortalecer sus aspiraciones.

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En este escenario, nuevas decisiones y revelaciones marcan el ritmo de una contienda que mezcla estrategia política con episodios personales que llaman la atención.

Claudia López anunció quiénes serán sus “maquinarias”

Una de las movidas más comentadas es la de Claudia López, quien se prepara para presentar lo que ha denominado sus “maquinarias”. Según lo anunciado, se tratará de grupos de ciudadanos que recorrerán el país, en una apuesta que busca movilizar apoyos desde distintos territorios.

Estas estructuras estarán lideradas por la representante Cathy Juvinao, quien asumiría un rol similar al de jefe de debate dentro de la campaña. El anuncio oficial se realizará el próximo jueves, en un evento donde también se espera la adhesión de otros sectores políticos.

La historia de amor entre Paloma Valencia y Juan Manuel Galán

En paralelo, la campaña también deja ver su lado más personal. Durante el programa Candidatos en la redacción, la aspirante por el Centro Democrático y ganadora de la consulta, Paloma Valencia, reveló un episodio de su infancia relacionado con Juan Manuel Galán.

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Según contó, ambos fueron vecinos cuando eran niños en Bogotá y compartían tiempo juntos. En ese contexto, recordó un momento particular que marcó su relación:

Imagínense que Juan Manuel y yo éramos vecinos, que cuando éramos chiquitos, cuando yo vivía en Bogotá y éramos vecinos de puerta, entonces salíamos a jugar y a tomar por ahí. Y un día él me pidió el cuadre y yo quedé muy ofendida porque dañaba la amistad. Éramos niños, éramos niños, pero sí éramos muy amigos desde entonces.

Así, entre anuncios estratégicos y anécdotas del pasado, la contienda electoral sigue tomando forma, en un escenario donde cada movimiento y cada declaración comienzan a marcar diferencias.

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