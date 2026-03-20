Cogieron a mujer que torturaba con un cuchillo caliente a su hijo porque se perdía dinero: ¿qué pasó con el niño?

En el municipio de El Cerrito, las autoridades confirmaron la captura de una mujer señalada de someter a su propio hijo a agresiones reiteradas.

La situación fue conocida a través de la Fiscalía General de la Nación, que adelantó la investigación y logró llevar ante la justicia a la presunta responsable.

Capturaron a madre que quemaba a su hijo con un cuchillo caliente en El Cerrito

La captura de la mujer se produjo hace algunos días mediante una diligencia de allanamiento realizada por el CTI y la Policía en un barrio céntrico de El Cerrito.

Según el comunicado oficial, el menor de 12 años relató que su madre calentaba un cuchillo en la estufa y luego lo colocaba sobre sus manos, provocándole quemaduras.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, estas agresiones no habrían sido un hecho aislado. Los episodios de violencia se habrían presentado durante los años 2024 y 2025, en repetidas ocasiones.

El motivo de estos castigos, según lo conocido, era que la mujer consideraba que se le perdía dinero, por lo que reaccionaba sometiendo al menor a este tipo de ataques.

Las autoridades lograron evidenciar la situación el pasado 10 de noviembre de 2025, cuando se documentaron estos hechos, lo que permitió avanzar en la investigación y posterior judicialización.

El caso revela un patrón de maltrato prolongado, en el que el menor habría sido víctima de actos de violencia reiterados dentro de su propio hogar.

¿Qué pasará con el niño de 12 años que era torturado por su madre en El Cerrito?

En medio de este proceso, también se conoció que el padre del niño, quien reside en Europa, viajó al país para adelantar los trámites necesarios con el fin de recuperar la custodia del menor. Posteriormente, se lo llevó fuera del entorno donde ocurrieron los hechos.

Tras la recolección de pruebas, la Fiscalía procedió con la judicialización de la mujer, quien actualmente permanece privada de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.