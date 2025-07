Claudia López habla de sus propuestas de seguridad: “Cárceles y plomo para los criminales”

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Esta vez el turno es para la candidata presidencial por el movimiento Imparables y exalcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Noticias RCN: ¿Cómo desmarcarse de la corrupción que afecta al Partido Verde?

Claudia López: La anticorrupción en mi vida no es una bandera, es un hecho, un logro y un resultado verificable.

En el caso del Verde, a donde desafortunadamente llegó la corrupción, llegué con Mockus, entre otras cosas, con la bandera de que los recursos públicos son sagrados, y nos fuimos el año pasado porque Petro se tomó el partido con corrupción, y eso es algo que nosotros no vamos a aceptar.

Noticias RCN: ¿Usted qué política tendría frente a las reformas aprobadas a este gobierno?

C. L.: Como ciudadana y precandidata respaldo las reformas, claro que Colombia necesita cambio. La reforma laboral me parece que salió equilibrada. En la que no estoy de acuerdo es en la de salud, yo fui alcaldesa y cuidé a Bogotá durante una pandemia.

El sistema mixto de salud que teníamos no era perfecto, pero nos cuidó en pandemia. No estoy de acuerdo con que el gobierno de Gustavo Petro haya destruido el sistema mixto, yo lo voy a recuperar y a restaurar.

Noticias RCN: ¿Cómo va a replantear sus relaciones en materia de defensa nacional?

C. L.: Me voy a sacar el clavo de tener que pedir y rogar al gobierno a que ponga policía e invierta en más cárceles, y que no lo haga. Que bueno que ahora sí, como presidenta, voy a poder liderar a la fuerza pública, pedirle a los colombianos que más tenemos que, como lo hicimos en 2002, pongamos una contribución de seguridad, defensa y justicia.

Noticias RCN: Concretemos su propuesta en materia de seguridad y defensa…

C. L.: Yo como presidenta haré fuerza pública, tecnología y cárceles, cárceles y plomo, todo el que les quepa, a los criminales; e inversión social, educación para las familias y empresarios. Son dos cosas que una democracia necesita.

Noticias RCN: ¿Usted es la candidata del santismo o el plan B del petrismo?

C. L.: Yo soy la candidata que ha derrotado al petrismo y al uribismo al tiempo. A Colombia le quiero decir que la decepción del cambio que pudo haber sido y no fue, necesita una alternativa.

Nunca he estado en el santismo, también competí con ellos. Me hubiera encantado que Mockus derrotara a Santos, no pasó.