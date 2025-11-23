Claudia López recorrió Bogotá y recogió 25 mil firmas para su aspiración presidencial

Una intensa maratón política que se extendió durante 24 horas continuas fue la que realizó Claudia López, quien recorrió las diferentes localidades de Bogotá junto a su equipo para recolectar las firmas que le permitan inscribir su aspiración presidencial.

Claudia López realizó recorrido por Bogotá para recoger firmas de su aspiración presidencial

La exalcaldesa de Bogotá logró recolectar 25.000 firmas. La jornada incluyó paradas en varias de las obras emblemáticas impulsadas durante su administración como mandataria de la capital.

Entre ellas, los nuevos megacolegios, las Manzanas del Cuidado, el avance del trazado del Metro de Bogotá y proyectos de infraestructura en salud como la torre de Urgencias del Hospital de Kennedy.

Estos puntos sirvieron como escenarios para que la aspirante presentara los resultados de su gestión y dialogara con la ciudadanía. El recorrido fue diseñado especialmente para conectar con los trabajadores nocturnos de la capital.

“La candidata independiente Claudia López recorrió las localidades de Bogotá con su equipo Imparable durante 24 horas sin parar. La maratónica jornada incluyó un recorrido por algunas de las principales obras que se consolidaron durante su mandato como alcaldesa mayor de la capital. El espacio fue especialmente pensando para propiciar la participación de los trabajadores nocturnos”, se lee en el comunicado compartido por el equipo de López.

Taxistas, repartidores, empleados de bares y discotecas de Chapinero, así como comerciantes de la tradicional plaza de mercado de Paloquemao, tuvieron la oportunidad de interactuar con la candidata y manifestarle su apoyo.

Claudia López recolectó 25.000 firmas para su aspiración presidencial

La travesía concluyó en la localidad de San Cristóbal. Allí, López visitó la iglesia del 20 de julio para agradecer al Divino Niño Jesús de Praga, que ha podido recolectar más de 1,2 millones de firmas en un recorrido nacional que abarcó cerca de 300 municipios y todas las localidades de Bogotá.

El movimiento de la exmandataria, Imparables, anunció que durante la primera semana de diciembre entregará oficialmente las firmas recogidas, las cuales duplican el requisito legal para inscribir su candidatura presidencial.