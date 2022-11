El reclamo de Claudia López a la ANI por cobro de peaje a equipos de emergencia en La Calera

En la vía Bogotá - La Calera se adelantan trabajos de remoción de escombros y material luego de que las lluvias que se registraron en la noche del sábado y madrugada del domingo generaran inundaciones, caída de árboles y deslizamientos.

La alcaldesa Claudia López indicó que en el lugar trabajan "180 personas, 29 volquetas, 4 retroexcavadoras, 4 pajaritas, 11 mini cargadores y 8 cuadrillas de arbolado" y fue habilitado un carril exclusivo para el paso de maquinaria y volquetas que puedan retirar el material hacia dos predios dispuestos temporalmente en La Calera y Tocancipá, y así evitar el traslado hasta el relleno sanitario Doña Juana, en el sur de Bogotá.

“Toda esa maquinaria la logramos juntar en el transcurso de la mañana entre la Gobernación y la Alcaldía (…) logramos habilitar un carril para que todas las volquetas, minicargadores y retroexcavadoras vayan hacia La Calera. Eso nos está ayudando a sacar la remoción de escombros.

Sin embargo, la mandataria local hizo un llamado a través de sus redes sociales a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que no cobre a los equipos de emergencia el paso por el peaje.

"Por favor @ANI_Colombia ordene al concesionario peaje La Calera no cobrarle a las volquetas y vehículos de la comunidad y los equipos de emergencia el peaje! No estamos para que hagan negocio en medio de una emergencia! Estamos disponiendo en La Calera para no ir hasta Doña Juana", escribió la alcaldesa de Bogotá.

La alcaldesa confirmó que hasta el momento hay tres personas muertas, una desaparecida y 46 familias afectadas. Fueron habilitados tres albergues para los damnificados en La Sureña, San Luis y San Isidro. “El punto más doloroso y difícil que tenemos en este momento en atención con la comunidad es del camino al Meta donde tenemos una persona desaparecida y hay concentración de esfuerzos allá”, señaló.