Shock: murió importante actor unos días después de un preocupante mensaje en sus redes sociales

Corea del Sur está de luto tras la muerte de un reconocido actor que hizo presencia en la gran pantalla desde el año 2006.

Jung Eun-woo, que era oriundo de Incheon, nació en abril de 1986 y se destacó por su aparición en varios dramas televisivos como 'Sharp 3' y 'Bride of the Sun', falleció el pasado 11 de febrero de 2026, a sus 39 años.

La noticia fue confirmada en su país y ha generado conmoción debido a que su partida no solo fue totalmente inesperada, sino que, un día antes de lo ocurrido, el actor escribió un enigmático mensaje en Instagram.

Este fue el mensaje que escribió Jung Eun-woo, el reconocido actor de Corea del Sur, un día antes de su muerte

Apenas dos días antes del fallecimiento, Jung Eun-woo, el destacado actor en los dramas surcoreanos, compartió en su Instagram unas fotos de dos estrellas de la música que ya no se encuentran en este plano terrenal.

En primer lugar, apareció Amy Winehouse, mientras que, posteriormente, Leslie Cheung.

Además, junto a ese contenido, Jung Eun-woo escribió lo siguiente:

Extrañando, envidiando, lamentando.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Jung Eun-woo, el reconocido actor de Corea del Sur?

Hasta ahora, no ha existido ningún pronunciamiento oficial en el que se hable de cuál fue el desencadenante de la muerte de Jung Eun-woo.

Por ende, se está a la espera de que las autoridades culminen sus análisis respectivos y esclarezcan lo sucedido.

"Descansa en el cielo", "esto es muy triste", "que su alma tenga paz eterna", "te vamos a amar siempre", "esta noticia es demasiado dolorosa", "estamos rezando por tu familia", "hiciste un gran trabajo aquí en la vida", "en verdad disfruté los dramas en los que aparecía" y "no entiendo lo que pasó", han sido algunas de las reacciones.