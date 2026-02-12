12 años de cárcel para los escoltas de la familia de Greeicy Rendón: detalles del caso de tortura

El caso ocurrió en 2023 y tuvo como protagonistas a cinco escoltas, quienes fueron absueltos por secuestro; pero culpables de tortura.

Los escoltas condenados son Ariel Armel Ospina Mendieta, Gelbert Cárdenas Torres, Brandon Steven Cruz Martínez, Giovanni Alberto Hernández Castro y Kevin Alexander Bernal Sánchez. Pasarán 12 años tras las rejas tras la decisión por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Antioquia.

Condenados por tortura y absueltos de secuestro

Aunque, al ser en primera instancia, las defensas apelaron; por lo que quedará en manos de la siguiente instancia la decisión final. Mientras tanto, se emitió orden de captura.

Las pesquisas revelaron que los hechos se presentaron entre la mañana y mediodía del 8 de mayo de 2023, en una finca de Rionegro. Dos trabajadores fueron detenidos luego de que se reportara un robo superior a los mil millones de pesos.

Al parecer, bajo las órdenes de Luis Alberto Rendón, el papá de Greeicy Rendón; los escoltas cometieron los vejámenes contra los empleados identificados como José Francisco Lenis y Elder Ruiz.

El trato cruel e inhumano contra los trabajadores

El pasado 6 de febrero, la justicia los halló culpables; con la particularidad que quedaron absueltos por secuestro. Tras la decisión, el juez hizo una cruda descripción: “Con anuencia del dueño de la vivienda (el papá de la artista), retuvieron a los señores José Francisco Lenis y a Elder Ruiz. Para ello, los abordaron en su lugar de trabajo con armas de fuego y mediante fuerza física los sometieron a dolores y sufrimientos".

Las dos víctimas fueron llevadas a salas diferentes, siendo sometidas a tratos inhumanos, como amarrarlas con sogas, pegarles con martillos e intentar ahogarlas. Aproximadamente estuvieron en esa amenazante situación durante dos horas.

Esta pesadilla acabó a la 1:00 p.m., cuando la Policía llegó al sitio luego de que los vecinos reportaran que escuchaban gritos. Ahora, se está a la espera de lo que ocurra con el papá de la artista, quien había sido detenido en Cali hace algunos meses.