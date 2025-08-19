Autoridades toman importantes medidas en famosa pizzería de Bogotá donde había ratas

El pasado 14 de agosto se viralizó un video a través de redes sociales. Un usuario grabó desde afuera las instalaciones de una reconocida pizzería en el sur de Bogotá. Lo sorprendente es que había ratas.

RELACIONADO Así cayó una banda que vendía droga en el parque de Los Hippies de Bogotá

El local es una sede de Little Caesars ubicado en el Restrepo, concretamente en la calle 17 sur con carera 27. La persona grabó cuando la pizzería estaba cerrada y mostró cómo los roedores recorrían los pasillos.

Clausuran la pizzería

El video llegó hasta la Secretaría de Salud y se tomaron las respectivas medidas. El establecimiento fue clausurado al evidenciar que efectivamente se estaban incumpliendo con las normas sanitarias.

Trabajadores especializados del Distrito acudieron a la pizzería e inspeccionaron las instalaciones. Aparte del cierre, se desnaturalizó el producto posiblemente contaminado y se evidenciaron desechos de los animales.

“En atención a la queja de la ciudadanía, nos desplazamos a hacer visita de inspección, vigilancia y control al establecimiento, con el fin de verificar las condiciones sanitarias, encontrando incumplimientos”, indicó la secretaría.

Le recomendamos a todos los establecimientos de alimentos que permanentemente estén verificando sus condiciones sanitarias, su control integral de plagas. Es importante el proceso de autorregulación para garantizar la salud pública de los ciudadanos.

¿Qué enfermedades transmiten las ratas y ratones?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) explica que las ratas y ratones que hacen parte de la familia Muridae y pueden adaptarse fácilmente a cualquier entorno. Por ende, son roedores que invaden las casas de las personas, nutriéndose de su comida y viviendo en los rincones.

RELACIONADO Gigantesca rata hizo que cerraran un restaurante en Ibagué

Estos animales son portadores de enfermedades, tales como la peste, salmonelosis, leptospirosis, tifus murino, ricketsiosis vesiculosa, coriomeningitis linfocítica, entre otras.

La transmisión de enfermedades se da principalmente de manera indirecta, como por la orina, heces infectadas o por sus pulgas. Lo fundamental es contactar a las autoridades sanitarias para controlar su presencia.