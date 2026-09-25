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Diciembre se acerca: el gasto que podría golpear su bolsillo y dejarlo endeudado en enero

Diciembre se acerca y con él aumentan los gastos. Expertos entregan cinco claves para cuidar el bolsillo y evitar comenzar 2027 pagando deudas.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

septiembre 25 de 2026
06:01 p. m.
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“Desde septiembre se siente que viene diciembre”. La conocida frase vuelve a tomar fuerza cuando faltan pocos meses para una de las temporadas de mayor gasto para los hogares colombianos.

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Regalos, viajes, cenas y celebraciones empiezan a entrar en el presupuesto y, sin una adecuada planeación, podrían convertirse en deudas para comenzar 2027.

El panorama cobra importancia teniendo en cuenta el uso que los colombianos hacen del crédito durante esta época. En diciembre de 2025 se registraron alrededor de $15,5 billones en compras y avances con tarjetas de crédito, según cifras de la Superintendencia Financiera.

¿Por qué preparar desde ahora el bolsillo para diciembre?

Financiar los gastos de fin de año puede extenderir sus efectos durante varios meses. Para septiembre de 2026, la tasa máxima de usura para créditos de consumo y ordinarios se encuentra en 29,24% efectivo anual, mientras el interés bancario corriente es de 19,49%.

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Por esta razón, especialistas recomiendan anticipar los gastos y evitar que las celebraciones dependan principalmente del endeudamiento.

“Diciembre no debería ser una sorpresa para nuestras finanzas porque sabemos que llega todos los años. Cuando una persona empieza a separar desde septiembre una parte de sus ingresos, puede disfrutar la temporada con mayor tranquilidad y evitar comenzar enero pagando decisiones que tomó meses atrás”, explicó Camilo Yepes, gerente de Producto de KOA Compañía de Financiamiento.

Cinco recomendaciones para evitar deudas después de diciembre

Una primera medida es calcular cuánto dinero se necesitará para regalos, viajes y celebraciones. A partir de esa cifra se puede establecer una meta de ahorro mensual.

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También se recomienda separar el dinero apenas se reciben los ingresos, sin afectar los gastos básicos ni el fondo destinado a emergencias. Dependiendo de cuándo se necesiten los recursos, pueden utilizarse cuentas de ahorro u otras alternativas financieras de corto plazo.

Otra recomendación es pensar desde ahora en los compromisos que llegan después de las fiestas, como matrículas, impuestos y seguros.

“Diciembre dura unas semanas, pero una mala planeación puede acompañar al bolsillo durante varios meses del año siguiente”, agregó Yepes.

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