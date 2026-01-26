Cobró $98 millones por 4 noches en un Airbnb en Medellín y así se justificó: "Por conocer el negocio"

Los conciertos de Bad Bunny en Medellín generaron mucho movimiento comercial en la ciudad, pero también hubo espacio para la polémica, principalmente por el negocio de los hospedajes, pues hubo importantes denuncias de cobros excesivos en plataformas de reservas como Airbnb o Booking.

Además, se conoció que a muchas personas les cancelaron sus reservaciones hechas con varias semanas de anticipación para volver a poner los hospedajes disponibles, cobrando cifras impagables para muchos. Esta situación llevó a una investigación de las autoridades y de las plataformas.

Habló un propietario que cobró 98 millones de pesos por un Airbnb

En diálogo con Telemedellín, un propietario, a quien le bloquearon su cuenta por cobrar 98 millones de pesos por 4 noches en el sector del Parque Lleras en la capital antioqueña, entregó los detalles sobre el precio que puso y explicó sus razones para hacerlo.

Cuando yo bloqueó una noche en Airbnb, la plataforma dice 'este para qué está en Airbnb si va a bloquear la noche', entonces cuando yo tengo una reserva, no bloqueo la noche por estrategia, por conocer el negocio y lo que hago es que le subo el precio exageradamente para que nadie reserve.

Aunque su justificación fue sobre una supuesta estrategia de negocio, en redes sociales se conocieron múltiples casos de propietarios que cobraron precios similares para el fin de semana de los conciertos del reggaetonero puertorriqueño.

Sanciones y denuncias tras cobros excesivos

De acuerdo a lo mencionado por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se están adelantando las investigaciones articuladas con la Superintendencia de Industria y Comercio y las mismas plataformas para identificar las irregularidades.

Según señaló el mandatario, en los casos donde se identifique la especulación de precios, serán sancionados. Además, comentó que tras hablar con los representantes de Airbnb, las cancelaciones sin justificación conllevan sanciones que pueden llevar a la expulsión de la plataforma.