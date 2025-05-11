Caso Jaime Esteban Moreno: Fiscalía podría imputar a mujer señalada de incitar homicidio

El homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno genera debate sobre las posibles imputaciones judiciales contra las personas involucradas en el hecho ocurrido durante la madrugada del pasado 31 de octubre en Bogotá.

Según expertos de La Mesa Ancha, las evidencias en video muestran con claridad la participación de varios implicados.

Andrés Pérez, subdirector de la Corporación Excelencia por la Justicia, explicó que "no estamos ante una riña común, sino ante un homicidio" con características particulares.

Fiscalía evalúa imputación contra mujer señalada de incitar agresión

El especialista señaló que "la prueba documental, por lo menos los videos que se presentan sobre este asesinato, son fehacientes en términos de demostrar quiénes fueron las personas que participaron en los hechos".

Respecto a la mujer señalada de incitar la agresión, Pérez indicó que "eventualmente la fiscalía podría encontrar elementos materiales probatorios para imputarla como determinadora del delito o como cómplice". La clasificación dependerá de los testimonios y la colaboración del único detenido hasta el momento.

El caso ha generado comparaciones con el homicidio de Luis Andrés Colmenares, ocurrido hace 15 años en circunstancias similares: misma universidad, contexto de fiesta y consumo de alcohol. "Ojalá que ese dejavú no sea también extensivo al desenlace del proceso judicial", expresó Julio César Iglesias, analista La Mesa Ancha, aludiendo a la sensación de impunidad que dejó aquel caso.

Los expertos identificaron varios delitos concurrentes en el caso. Además del homicidio, se señala la omisión de auxilio, ya que "a Jaime Esteban no lo auxiliaron, lo dejaron abandonado", explicó Pérez. El consumo de alcohol y posibles sustancias podría constituir un agravante de la conducta.

El único detenido hasta ahora "ha decidido guardar silencio" según información de las autoridades. Los analistas consideran que "lo más probable es que en este tipo de circunstancias lo que esté buscando es una sentencia anticipada", mecanismo que ofrece rebaja de pena a cambio de confesión y colaboración con la justicia.

La colaboración efectiva implicaría no solo confesar los hechos visibles en los videos, sino "explicar quiénes participaron, en qué grado lo hicieron, motivados por qué razones", detalló el subdirector de la Corporación Excelencia por la Justicia.

Llamado a revisar responsabilidad de bares y discotecas

El caso ha reavivado el debate sobre responsabilidad en el consumo de alcohol y la corresponsabilidad de los establecimientos nocturnos. Los analistas señalan la necesidad de una "discusión pública sobre el consumo de licor excesivo" y cómo genera "toda una cultura de violencia".

Sobre si el consumo de alcohol debe considerarse atenuante o agravante, analistas enfatizan: "Cada persona, una persona adulta, decide consumir trago y excederse", agregando que "el 99.99% de las personas cuando se toma un trago no se convierte en un asesino". Por ello, consideró que no debería ser atenuante.