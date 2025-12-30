CANAL RCN
Colombia Video

Coches eléctricos entran en funcionamiento en Cartagena al reemplazar los de tracción animal

En la primera fase empezarán a circular 30 de estos coches con los que se busca prestar un servicio gratuito.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
09:40 a. m.
Colombia avanza en pro de la defensa animal y Cartagena ha logrado marcar la diferencia al implementar un novedoso sistema de coches eléctricos para reemplazar a los tradicionales vehículos de tracción animal que, sin duda alguna, en la mayoría de los casos fomentó el maltrato animal.

Por esto, aproximadamente 30 de estos nuevos coches eléctricos empezarán a funcionar por las calles de la “ciudad amurallada” al cubrir los mismos tramos viales por los que antiguamente eran recorridos por los caballos.

Coches eléctricos en Cartagena

Un hito histórico se vivirá hoy, a las 4:00 p.m., en la “ciudad heroica” ya que 30 de 62 coches eléctricos empezarán a funcionar para prestar el tradicional servicio que recorre por las más emblemáticas calles de la ciudad amurallada.

Según las declaraciones del alcalde Dumek Turbay, en esta primera fase se busca realizar una prueba piloto que recorra las mismas rutas que se utilizaban. Así mismo, se busca que el servicio prestado no sea solo gratuito para los turistas, sino también para los ciudadanos cartageneros.

El alcalde Dumek también exaltó la relevancia de este nuevo servicio en materia animalista ya que, históricamente, los equinos se han visto impactados negativamente ante las malas prácticas por parte de algunos cocheros, quienes incluso llegaron a ser expuestos en redes sociales ante las lamentables condiciones de salud en las que mantenían a sus animales.

“Que le vaya bien y que Cartagena pueda tener esa bandera de dejar atrás esos momentos tan tristes donde los caballos estaban postrados, en el suelo, maltratados y agredidos… nos dolía y nos molestaba a todos. Nos sometimos a todo el trámite y el proceso, pero lo logramos gracias a Dios”, señaló Turbay.

Acuerdos con los cocheros

Por otro lado, uno de los principales temas que causó mayor preocupación entre los cocheros tradicionales corresponde al de su situación laboral. Por eso, el gremio llevó a cabo una manifestación, en los días más recientes, que finalmente logró un acuerdo con las autoridades competentes.

Dentro de este se estableció la compra de caballos y de carretas, la vinculación laboral en temas turísticos y no turísticos, la continuidad en el nuevo sistema eléctrico y capital semilla para apoyar sus respectivos negocios.

