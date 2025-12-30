Tras persecución y balacera, recuperaron camioneta de alta gama que había sido hurtada en la vía Panamericana

La vía Panamericana, en el ingreso norte hacia Popayán, ha registrado graves hechos de inseguridad durante esta temporada de fin de año.

El importante corredor, por el que circulan entre 20.000 y 25.000 vehículos a diario, ha sido blanco de robos y ataques, específicamente sobre el tramo entre Piendamó y la capital del Cauca.

En este mismo punto fue donde semanas atrás se registró el secuestro de Miguel Ayala, el ataque terrorista contra el congresista Temístocles Ortega y el secuestro y posterior asesinato de una estudiante de la Universidad Nacional de Medellín.

Camioneta de alta gama fue robada en la Panamericana

En las últimas horas, viajeros reportaron el robo de un furgón y una camioneta de alta gama por parte de hombres armados.

El secretario de Gobierno de Popayán, Felipe Acosta, solicitó a las autoridades reforzar la seguridad en este punto, de cara a la temporada de fin de año y las festividades en el suroccidente colombiano.

Persecución y balacera

Este 30 de diciembre, el coronel Carlos Mario Bustamante, comandante de la Policía del Cauca, confirmó que fue recuperada una camioneta marca Toyota, que había sido hurtada sobre la Panamericana.

De acuerdo con el coronel Bustamante, al enterarse del hurto, el cuadrante único de la Estación de Policía de Piendamó activó el seguimiento al vehículo reportado, en su ruta de ingreso hacia Cajibío.

En medio de la persecución se desató un intercambio de disparos con los delincuentes y, posteriormente, se logró recuperar la camioneta de alta gama.

Además, fue incautada un arma de fuego y dos motocicletas.

Dos presuntos delincuentes resultaron heridos en la balacera, fueron atendidos por personal médico y dejados a disposición de las autoridades.