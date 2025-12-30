CANAL RCN
Cifras de lesionados por pólvora en Colombia cierran el año con aumento del 18%

Antioquia concentra 139 casos de lesionados por pólvora, de los cuales 41 corresponden a menores de edad.

Noticias RCN

diciembre 30 de 2025
08:34 a. m.
A falta de un día para terminar el año, las cifras de lesionados por pólvora en Colombia generan preocupación. El Instituto Nacional de Salud (INS) reporta 986 casos entre el 1 y el 29 de diciembre, de los cuales 312 corresponden a menores de edad y 674 a adultos.

La mayoría de los accidentes se registraron en entornos donde había consumo de alcohol, y los denominados totes siguen siendo los artefactos que más lesiones causan. Antioquia, Bogotá y Norte de Santander encabezan la lista de regiones con más afectados.

La directora del INS, Diana Marcela Pava, explicó en entrevista con Noticias RCN que las cifras representan un incremento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior.

“Aunque el aumento se mantiene dentro de los rangos esperados para esta temporada, preocupa que las campañas de prevención aún no logren un cambio cultural en la población”, señaló.

Antioquia, el departamento más afectado

Antioquia concentra 139 casos, de los cuales 41 corresponden a menores de edad. Medellín es el municipio con mayor número de lesionados: 61 personas, entre ellas 20 niños. Según las autoridades locales, 13 afectados han sufrido amputaciones, principalmente de dedos.

La Secretaría de Salud de Medellín reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar el uso de pólvora y proteger a los menores. “Todos somos anti pólvora. Debemos desmotivar su uso en nuestros familiares y alejarnos de lugares donde se manipule”, enfatizó la entidad.

Riesgos graves y llamados a la prevención

La doctora Pava advirtió que artefactos como el tote, la martinica o el triquitraque, aunque parecen inofensivos, son altamente tóxicos y pueden ocasionar lesiones irreversibles e incluso la muerte. “Lo más importante es el amor por nuestros hijos y no permitir que manipulen pólvora”, subrayó.

Además del llamado contra la pólvora, el INS recordó la importancia de vacunarse contra la fiebre amarilla en zonas de riesgo y alertó sobre la circulación de la variante H3N2 de influenza A. La directora insistió en que los ciudadanos deben estar atentos a síntomas como fiebre persistente y dificultad respiratoria, y evitar la automedicación.

Con estas cifras, las autoridades insisten en que la educación en salud y la cultura ciudadana son las herramientas más efectivas para reducir los casos de quemados en las celebraciones de fin de año.

