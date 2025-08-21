Entre decisiones cuestionadas y dudas políticas: así están varios procesos judiciales en el país

Este jueves el Termómetro Político elevó su temperatura al nivel judicial para revelar algunas coincidencias en algunos de los casos más resonados de Colombia, y que deberían generar dudas.

Coincidencias judiciales generan dudas en procesos clave de Colombia

Lo primero es lo que está pasando en el proceso contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Al mandatario regional lo interceptaron en un proceso que investiga un contrato de hace seis años que ya está liquidado.

Lo curioso, en esto, es que la ponencia que valida esas interceptaciones es de los magistrados del tribunal de Bogotá, Janet Liliana Martínez, Manuel Antonio Merchán y Alexandra Ossa.

Algunos de los mismos que tendrán en sus manos la decisión definitiva, en el proceso contra el expresidente, Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, esto no es todo.

Al parecer, en una decisión anterior del mismo tribunal, la magistrada Marcela Márquez, ya había declarado nulas esas interpretaciones. Incluso le hizo un fuerte llamado de atención a la Fiscalía General de la Nación.

“Le corresponde a la Fiscalía responder a la pregunta de ¿Por qué se hace necesario escuchar las conversaciones privadas de estas personas?”, indicó Marcela Márquez.

Estos detalles dejan al descubierto muchas dudas alrededor de cómo se ha llevado este proceso judicial, sobre todo, porque mientras el proceso contra el gobernador avanza, el mismo proceso contra los exfuncionarios, que en su momento resultaron involucrados, está quieto.

Este medio conoció la más reciente orden en la que se cancela la audiencia de imputación de cargos.

La justicia y sus decisiones hay que respetarlas, pero siempre será válido hacer las preguntas pertinentes. Esto, debido a que no debe haber espacio a dudas para sesgos ideológicos o políticos.