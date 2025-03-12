Así operarán dos nuevos servicios de Transmilenio que mejorarán conexión con Soacha

A pesar de ser el transporte público de Bogotá, Transmilenio cuenta con una ruta hacia Soacha. Esto, debido al gran flujo de habitantes provenientes del municipio que trabajan en la ciudad.

La ruta G comienza en la estación Comuneros y recorre la NQS Sur hasta llegar a San Mateo C.C. Unisur. Además, se conecta con el Portal Sur – JFK Coop. Financiera.

¿Cuándo empezarán a operar?

Transmilenio le dio una buena noticia a los miles de usuarios que cada día toman ese camino. Desde el próximo martes 9 de diciembre, funcionarán los nuevos servicios E48 y G48.

El propósito es tener un articulado que conecte a la carrera 30 (NQS Central) con el municipio. El servicio E48 operará de lunes a viernes, desde las 4:00 a.m. hasta las 9:00 a.m. Por su parte, el G48 estará los mismos días, pero de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Estaciones en las que pararán

San Mateo (NQS Sur). Acá comienza el E48 y acaba el G48.

Terreros – Hospital C.V (NQS Sur).

León XIII (NQS Sur).

La Despensa (NQS Sur).

Bosa (NQS Sur).

Sevillana (NQS Sur).

Venecia (NQS Sur).

General Santander (NQS Sur).

Santa Isabel (NQS Sur).

Ricaurte (NQS Central).

CAD (NQS Central). Acá comienza el G48 y termina el E48.

Un punto importante es que en CAD habrá redistribución de parada del servicio Ruta Fácil 4 en los vagones 1 y 2.

Estrategias contra la reventa de pasajes

Con corte al 19 de noviembre, Transmilenio realizó 120 intervenciones en las estaciones como parte de su estrategia contra la reventa de pasajes.

La mitad se realizaron en la localidad de Santa Fe, zona con alta concurrencia por ser un centro de comercio; siendo San Victorino una estación en la que se ha hecho énfasis.

Hasta ese momento, 155 personas habían sido sorprendidas, 311 medidas se impusieron y más de 5.392 tarjetas fueron recuperadas.