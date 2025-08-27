CANAL RCN
Internacional

Hallan cinco cadáveres en el Sena en dos semanas: tenían signos de estrangulamiento y estaban semidesnudos

El hallazgo más reciente ocurrió en Charenton-Le-Pont, cerca de donde aparecieron otros cuatro cuerpos flotando.

Cadáveres Rio Sena
Foto: AFP

AFP

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
03:37 p. m.
París se enfrenta a una investigación tras el hallazgo de cinco cuerpos en diferentes tramos del río Sena en menos de quince días.

Las autoridades tratan de esclarecer si se trata de hechos aislados o de una serie de homicidios relacionados.

Mientras la Fiscalía avanza en las diligencias, asociaciones contra la discriminación advierten sobre un posible patrón homófobo, ya que las zonas donde fueron halladas las víctimas son conocidas por ser puntos de encuentros sexuales.

Hallan un nuevo cuerpo flotando en el Rio Sena

El caso más reciente ocurrió este martes en Charenton-Le-Pont, al sureste de París. La brigada fluvial encontró el cuerpo de un hombre flotando en el Sena, a la altura del muelle de Charenton, bajo un puente de autopista en un sector con una ciclovía poco transitada.

El cadáver, en avanzado estado de descomposición y sin identificación, no presentaba, a simple vista, señales evidentes de violencia. La Fiscalía ordenó una autopsia y pruebas toxicológicas para determinar las causas de muerte.

Van cinco cuerpos encontrados en el Rio Sena

Este hallazgo se suma a los cuatro cuerpos que aparecieron dos semanas antes en la localidad de Choisy-le-Roi, a unos ocho kilómetros río arriba.

Las primeras pesquisas revelaron que dos de las víctimas tenían signos claros de estrangulamiento y varios cadáveres fueron encontrados semidesnudos, flotando en las aguas del Sena.

¿Cómo descubrieron los cadáveres?

La alerta inicial se dio cuando un pasajero de tren avistó un cuerpo desde el vagón y avisó a las autoridades. El hallazgo llevó a un operativo que reveló otros tres cuerpos en la misma zona.

En medio de las investigaciones, la Policía detuvo el miércoles pasado a un hombre sin hogar, cuya identidad y nacionalidad no han sido confirmadas, aunque se estima que tiene alrededor de 20 años.

El sospechoso fue capturado con documentos que pertenecían a una de las víctimas y, posteriormente, los investigadores establecieron conexiones con las otras tres muertes.

Los fiscales señalaron que el detenido se ha negado a responder preguntas sobre los homicidios, aunque se comprobó que las víctimas, un ciudadano francés de 46 años, dos argelinos de 21 años y un tunecino de 26 años, todos sin hogar, fueron vistas en senderos ribereños frecuentados por el sospechoso.

A pesar de la gravedad del caso, la Fiscalía aseguró que, por ahora, no hay evidencia que relacione el último hallazgo con los anteriores.

