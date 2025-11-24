El primer colegio oficial en funcionar con energía solar está en Cartagena: reducen costos y ayudan al medio ambiente

La Institución Educativa Jorge Artel se convirtió en pionera del uso de sistemas solares fotovoltaicos en colegios del país.

Durante su última renovación, fueron instalados en el techo 72 paneles solares, que no solo mejorarán la estabilidad del servicio, también permitirán a los estudiantes y el personal docente reducir su dependencia de la red convencional.

La institución, de igual manera, se verá beneficiada. Al convertirse en pionera en la utilización del sistema solar fotovoltaico reducirá su consumo de energía hasta en un 60%, al igual que sus costos en facturas.

Alta durabilidad y mantenimiento a bajo costo:

El secretario de Educación de Cartagena, Alberto Martínez, celebró la iniciativa, desde las instalaciones de la institución Jorge Artel que, según dijo, “va a tener condiciones de calidad, dignidad y seguridad para los estudiantes”.

Los paneles instalados son de alta durabilidad y requieren de mantenimientos mínimos, a un bajo costo; lo que, a la larga, beneficiará a la comunidad educativa.

Pero los trabajos de renovación no solo incluyen una red eléctrica sostenible. De acuerdo con Martínez, los estudiantes van “a tener una institución completamente renovada, con la mejor zona deportiva del suroriente de Cartagena”.

¿Un modelo aplicable en otros colegios?

Con las altas tarifas de energía en la costa Caribe y las fallas en el servicio, el uso de paneles solares como alternativa —amigable, además, con el medio ambiente— empieza a ganar fuerza entre públicos y privados.

El colegio Jorge Artel es un referente en energías renovables del sector educativo, impulsando un modelo que podría extenderse a más instituciones de todo el país.

En los últimos días entró en operación el parque solar Pétalo de Norte I que, desde Norte de Santander, producirá energía para el Sistema Interconectado Nacional y a finales de octubre la Alcaldía local de San Cristóbal se convirtió en la primera de Bogotá en utilizar paneles solares como fuente principal de energía.