Instalaciones de Alcaldía funcionarán con sistema solar en Bogotá

Bogotá dio un nuevo paso en el camino hacia una transición energética que promueva el cuidado del medio ambiente, con la primera instalación de un sistema solar en las instalaciones de una de las 20 alcaldías locales.

Se trata de la Alcaldía de San Cristóbal, en el suroriente de la ciudad, en donde fueron invertidos 98.000.000, a través de un acuerdo marco 30, para instalar 30 paneles solares de 700 vatios cada uno.

Así lo dio a conocer el distrito a través de un pronunciamiento oficial: “Avanzamos hacia una gestión pública más sostenible, eficiente y comprometida con el medio ambiente. La Alcaldía local de San Cristóbal inició la puesta en marcha de un moderno sistema de paneles solares on grid, una tecnología limpia que permitirá generar energía sin necesidad de baterías, evitando así la producción de residuos contaminantes como plomo o metales pesados”.

La mitad de la energía que necesita la Alcaldía será obtenida del sol:

Se estima que los paneles solares generen entre el 40% y 50% de la energía que necesita la Alcaldía de San Cristóbal para funcionar.

Que la mitad de su electricidad provenga del sol, en palabras del alcalde local Carlos Macías Montoya, “refleja nuestro compromiso con el desarrollo sostenible y la eficiencia energética. Estamos demostrando que las energías limpias no solo cuidan el planeta, sino que también representan un ahorro real para las finanzas públicas”.

Alcaldía ahorrará millones en facturas de la luz:

Desde la Alcaldía local buscan promover el uso de energías limpias en la localidad y, por qué no, en toda la ciudad. Y es que no solo ayudarán al medioambiente, también a sus finanzas.

Se espera que en el año logren ahorrar hasta 23 millones de pesos en el pago de facturas; es decir, 1.919.000 millones cada mes, con lo que reafirman su compromiso y justifican el paso a energías limpias:

“Con esta iniciativa, la Alcaldía local de San Cristóbal se suma al esfuerzo global por la mitigación del cambio climático y consolida su transformación a energías renovables. Este es un paso firme hacia un futuro más verde, responsable y consciente del valor de los recursos naturales que nos rodean”.