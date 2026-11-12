Fiscalía desmanteló red de lavado de activos: cuatro funcionarios de la DIAN estarían implicados

Una presunta red de lavado de activos que habría ingresado más de 425 mil millones de pesos a Colombia mediante exportaciones ficticias fue desarticulada por la Fiscalía General de la Nación.

Desmantelan red de lavado de activos

RELACIONADO Desmantelan red de distribución de drogas que usaba una farmacia como fachada en Bogotá

Como resultado, se logró la judicialización de siete personas, entre ellas cuatro funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La investigación reveló la existencia de una probable organización delictiva que se habría dedicado a la realización de operaciones de comercio exterior de manera simulada, llevando a cabo exportaciones ficticias de varios productos, tales como aceite de palma y soya, con destino a la República del Ecuador.

Estos cargamentos habrían sido registrados oficialmente como exportaciones legítimas, pero en realidad nunca cruzaron la frontera colombo-ecuatoriana.

El esquema fraudulento funcionaba mediante la simulación de ventas de mercancía hacia Ecuador.

Si bien las exportaciones eran falsas, los millones de pesos de posible origen ilícito sí ingresaban efectivamente al sistema financiero colombiano, permitiendo presuntamente el lavado de estos recursos a través de operaciones comerciales aparentemente legales.

Funcionarios de la DIAN hacían parte de la red

Lo más grave del caso radica en la participación de cuatro funcionarios de la DIAN, quienes habrían certificado fraudulentamente la salida de mercancías que jamás fueron exportadas.

Estos servidores públicos habrían aprovechado sus cargos para validar documentación falsa que respaldaba las supuestas transacciones comerciales internacionales.

RELACIONADO Gobierno De la Espriella anuncia cambios en la DIAN para agilizar la devolución del IVA

Como consecuencia, la Fiscalía atribuyó a los servidores de la DIAN “los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos agravados y falsedad ideológica en documento público”, reveló Leonardo Quevedo, director especializado contra delitos fiscales.

Las siete personas judicializadas enfrentan ahora procesos penales por su presunta participación en esta red criminal.