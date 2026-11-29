Seis personas fueron judicializadas por su presunta participación en una organización delincuencial señalada de crear y operar páginas web fraudulentas que simulaban ser portales oficiales de aseguradoras y de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá.

Según la Fiscalía General de la Nación, la estructura habría estafado a más de 294 víctimas mediante la captación de información personal y financiera para la compra del SOAT y el pago del pico y placa solidario.

Más de 150 sitios fraudulentos bajo investigación

De acuerdo con las investigaciones, entre 2022 y 2026 los presuntos integrantes de la red habrían creado al menos 150 páginas web falsas que imitaban portales oficiales.

Para atraer a las víctimas, los señalados habrían utilizado estrategias de publicidad digital y posicionamiento en motores de búsqueda para que los sitios aparecieran entre los primeros resultados de consulta en internet. Además, las autoridades establecieron que también estarían involucrados en el diseño de páginas fraudulentas en otros países.

Capturados en Bogotá, Soacha y Fusagasugá

Los seis procesados fueron capturados en operativos realizados por la Policía Nacional en Bogotá, Soacha y Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca. Posteriormente, fueron presentados ante un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir y suplantación de sitios web para capturar datos personales. Ninguno de los procesados aceptó los cargos formulados por el ente investigador.