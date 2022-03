¡Indignante! Colombia sigue siendo el país con más defensores de DD.HH. asesinados

En un informe publicado por Front Line Defenders, basado en cifras del HDR Memorial, se documentó que durante el 2021 se dieron 358 asesinatos a líderes y defensores de derechos humanos en 35 países del mundo.

Según esta entidad, Colombia continuó siendo durante el 2021 el país con mayor número de crímenes cometidos en contra de los defensores de derechos humanos y del medio ambiente, con un total de 138 asesinatos sobre un total mundial de 358.

El desalentador panorama no es nuevo en Colombia, pues anteriormente varias organizaciones nacionales e internacionales habían emitido diversas alarmas con el fin de prevenir estos crímenes que ponen en riesgo a líderes y lideresas sociales, sobre todo en zonas rurales y apartadas del país.

