“Colombia ha perdido la confianza de su principal aliado”: Diego Molano sobre las relaciones con Estados Unidos

La relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia atraviesa un momento crítico tras recientes acontecimientos elevaron la tensión entre ambos países. El presidente estadounidense Donald Trump ha tomado medidas drásticas y lanzado duras declaraciones contra el presidente Gustavo Petro.

El detonante más reciente de la crisis fue una operación naval estadounidense realizada en aguas del Pacífico, cerca de la costa colombiana, acción militar que fue interpretada como una demostración de fuerza por parte de Washington en la región.

En respuesta a la política antinarcóticos del gobierno colombiano, Trump anunció la suspensión de la ayuda a Colombia, un importante aliado histórico de Estados Unidos en la región.

El mandatario estadounidense se refirió a Petro este miércoles como un "matón" y un "hombre malo", advirtiendo sobre posibles medidas más severas contra Colombia.

Pérdida de confianza en política antidrogas

"La acción desarrollada por una flotilla naval de Estados Unidos en el Pacífico es la consecuencia directa del camino que tomó la administración del presidente Petro de no contribuir de manera decidida a una lucha contra el narcotráfico", dijo en entrevista con Noticias RCN Diego Molano, exministro de Defensa.

Molano argumenta que la política de paz total del gobierno Petro y su enfoque en el tema del narcotráfico afectaron la confianza de Washington. "Colombia, por su política internacional de narcotráfico y la de paz total, ha perdido la confianza de su principal aliado", afirmó Molano.

Exministro Molano sugiere una “diplomacia paralela”

La situación actual representa un cambio geopolítico significativo en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Según el exministro Molano, la administración Trump considera ahora el terrorismo como una amenaza directa a los Estados Unidos, lo que ha llevado a una reevaluación de sus alianzas en la región.

Ante este escenario, Molano sugiere una estrategia de dos vías: por un lado, fortalecer internamente las fuerzas de seguridad colombianas y, por otro, desarrollar una "diplomacia paralela" para mantener el apoyo estadounidense al país, independientemente de las tensiones con el gobierno actual.