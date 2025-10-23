CANAL RCN
Colombia Video

“Colombia ha perdido la confianza de su principal aliado”: Diego Molano sobre las relaciones con Estados Unidos

El exministro de Defensa Diego Molano aseguró que la política de paz total del presidente Gustavo Petro afectó las relaciones con Washington.

Noticias RCN

octubre 23 de 2025
08:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La relación diplomática entre Estados Unidos y Colombia atraviesa un momento crítico tras recientes acontecimientos elevaron la tensión entre ambos países. El presidente estadounidense Donald Trump ha tomado medidas drásticas y lanzado duras declaraciones contra el presidente Gustavo Petro.

Lista Clinton: Posible inclusión de Gustavo Petro genera expectativa y debate sobre sus implicaciones
RELACIONADO

Lista Clinton: Posible inclusión de Gustavo Petro genera expectativa y debate sobre sus implicaciones

El detonante más reciente de la crisis fue una operación naval estadounidense realizada en aguas del Pacífico, cerca de la costa colombiana, acción militar que fue interpretada como una demostración de fuerza por parte de Washington en la región.

En respuesta a la política antinarcóticos del gobierno colombiano, Trump anunció la suspensión de la ayuda a Colombia, un importante aliado histórico de Estados Unidos en la región.

El mandatario estadounidense se refirió a Petro este miércoles como un "matón" y un "hombre malo", advirtiendo sobre posibles medidas más severas contra Colombia.

Senador Bernie Moreno propuso incluir al presidente Petro y su familia en la "lista Clinton"
RELACIONADO

Senador Bernie Moreno propuso incluir al presidente Petro y su familia en la "lista Clinton"

Pérdida de confianza en política antidrogas

"La acción desarrollada por una flotilla naval de Estados Unidos en el Pacífico es la consecuencia directa del camino que tomó la administración del presidente Petro de no contribuir de manera decidida a una lucha contra el narcotráfico", dijo en entrevista con Noticias RCN Diego Molano, exministro de Defensa.

Molano argumenta que la política de paz total del gobierno Petro y su enfoque en el tema del narcotráfico afectaron la confianza de Washington. "Colombia, por su política internacional de narcotráfico y la de paz total, ha perdido la confianza de su principal aliado", afirmó Molano.

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra
RELACIONADO

Trump dice que está preparando ataques contra el narcotráfico en tierra

Exministro Molano sugiere una “diplomacia paralela”

La situación actual representa un cambio geopolítico significativo en la relación entre Estados Unidos y América Latina. Según el exministro Molano, la administración Trump considera ahora el terrorismo como una amenaza directa a los Estados Unidos, lo que ha llevado a una reevaluación de sus alianzas en la región.

Ante este escenario, Molano sugiere una estrategia de dos vías: por un lado, fortalecer internamente las fuerzas de seguridad colombianas y, por otro, desarrollar una "diplomacia paralela" para mantener el apoyo estadounidense al país, independientemente de las tensiones con el gobierno actual.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

Mejor amigo de Baby Demoni reveló las fuertes amenazas que ha recibido

Presupuesto General de la Nación

Alerta en la Rama Judicial: funcionamiento de la justicia en peligro por recorte presupuestal

Procuraduría General de la Nación

Procuraduría suspendió y abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Barrancabermeja

Otras Noticias

Francia

¿Tiempo de sobra? Video de cómo se fugaron ladrones que robaron el museo de Louvre

Se conocieron las imágenes del momento exacto en que los ladrones del museo del Louvre escapan de la escena del crimen, a plena luz del día.

Viral

Serpiente atacó a un domador y murió ante el público: la tragedia quedó grabada

Todo quedó en video: domador de cobras murió en plena exhibición tras mordida mortal de la serpiente.

Selección Colombia

DT de la Selección Colombia Sub-20 defendió a Neyser Villarreal y aclaró su ausencia en Millonarios

Finanzas personales

Bre-B no se salva: MinHacienda busca aplicar retención del 1,5 % a las transferencias electrónicas

Invima

Invima alerta por reconocido desinfectante falsificado que podría poner en riesgo la salud