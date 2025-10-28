Colombia mantiene activo protocolo por ciclones, mientras huracán Melissa avanza hacia Jamaica

Con vientos de hasta 280km/h y olas de cuatro metros de altura, el huracán Melissa podría alcanzar Jamaica sobre el medio día de este martes, 28 de octubre.

En diálogo con Noticias RCN, el meteorólogo colombiano, Max Henríquez, advirtió que habiendo alcanzado la categoría cinco, la máxima para fenómenos de este tipo, podría convertirse en “el peor desastre natural de Jamaica, en toda su historia”.

En Colombia, “La Mesa Técnica de Alertas por Ciclones Tropicales (MTACT) informa que el huracán Melissa es categoría 5 y es la máxima intensidad de estos fenómenos. Actualmente el centro del sistema se encuentra a unos 135 kilómetros al sureste de Kingston, con una repercusión significativa en gran parte de Jamaica”.

Islas se mantendrán en alerta y departamentos bajo vigilancia:

A pesar de que Henríquez descartara que el huracán pueda tener efectos en Colombia, desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informaron que se mantendrá activo el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales.

Además, “continúan en estado de Aviso las Islas Cayos Norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, y “en Vigilancia los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Melissa se aleja de Colombia, pero autoridades seguirán monitoreando:

Pese a la trayectoria de Melissa, que la mantiene alejándose de Colombia, la UNGRD pronosticó precipitaciones de variada intensidad en sectores de la región Caribe y sus áreas insulares.

La entidad “mantiene en especial atención a San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el aumento de precipitaciones relacionadas con bandas nubosas del sistema”.

Y recomendó “a las personas buscar refugio ante lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas. Se reitera a los CDGRD y CMGRD permanecer atentos a los comunicados especiales y alertas emitidas por las entidades de la MTACT”.