Colombia pide a Ecuador desistir de imponer aranceles y propone diálogo en Ipiales

El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un contundente llamado a Ecuador para desistir de la imposición de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas por lo que calificó una "falta de reciprocidad" en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

"Colombia se permite expresar su más enérgico

rechazo ante las razones que esgrime el señor Presidente de la República del Ecuador, Daniel

Noboa Azín, para la imposición de esta medida unilateral y contraria a la normativa de

Comunidad Andina (CAN), y recuerda que ambos países mantienen una estrecha e histórica

cooperación en la lucha contra el crimen organizado".

Agregó que el anunció genera una gran preocupación porque la adopción de la medida sería incompatible con las obligaciones que han asumido ambos países en mecanismos de integración regional.

Colombia propone diálogo a Ecuador

El Gobierno colombiano propuso a la República de Ecuador adelantar una reunión bilateral en Ipiales, Nariño, el próximo 25 de enero para abordar la situación.

"(...) Expresa su plena disposición para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo que de lugar a una resolución amistosa. Lo anterior, con el fin de evitar la adopción de medidas comerciales por parte de la República de Colombia, en respuesta a las medidas unilaterales por parte de la

República del Ecuador".

Colombia responde a medidas de Ecuador

Colombia respondió a la decisión de Ecuador imponiendo aranceles de 30% a 20 productos provenientes de ese país y señaló que existe la posibilidad de extender el impuesto a un grupo más amplio. El Ministerio de Comercio señaló que se trata de una medida que busca preservar condiciones equilibradas en el intercambio.

Además, suspenderá la venta de energía a Ecuador. En un comunicado, el Ministerio de Minas y Energía informó se trata de una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética de nuestro país, ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía en el sistema interconectado nacional.