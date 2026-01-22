CANAL RCN
Colombia

Colombia pide a Ecuador desistir de imponer aranceles y propone diálogo en Ipiales

En una nota de protesta, el Gobierno rechazó las razones del presidente Daniel Noboa para imponer aranceles del 30% a Colombia.

Colombia propone diálogo a Ecuador para hablar de aranceles en Ipiales
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 22 de 2026
10:02 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Relaciones Exteriores hizo un contundente llamado a Ecuador para desistir de la imposición de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas por lo que calificó una "falta de reciprocidad" en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera.

Medidas de Colombia y Ecuador generan "un daño inmenso al comercio de los dos países": Analdex
RELACIONADO

Medidas de Colombia y Ecuador generan "un daño inmenso al comercio de los dos países": Analdex

"Colombia se permite expresar su más enérgico
rechazo ante las razones que esgrime el señor Presidente de la República del Ecuador, Daniel
Noboa Azín, para la imposición de esta medida unilateral y contraria a la normativa de
Comunidad Andina (CAN), y recuerda que ambos países mantienen una estrecha e histórica
cooperación en la lucha contra el crimen organizado".

Agregó que el anunció genera una gran preocupación porque la adopción de la medida sería incompatible con las obligaciones que han asumido ambos países en mecanismos de integración regional.

Colombia propone diálogo a Ecuador

El Gobierno colombiano propuso a la República de Ecuador adelantar una reunión bilateral en Ipiales, Nariño, el próximo 25 de enero para abordar la situación.

Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de petróleo colombiano en medio de crisis arancelaria
RELACIONADO

Ecuador impondrá nuevas tarifas al transporte de petróleo colombiano en medio de crisis arancelaria

"(...) Expresa su plena disposición para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo que de lugar a una resolución amistosa. Lo anterior, con el fin de evitar la adopción de medidas comerciales por parte de la República de Colombia, en respuesta a las medidas unilaterales por parte de la
República del Ecuador".

Colombia responde a medidas de Ecuador

Colombia respondió a la decisión de Ecuador imponiendo aranceles de 30% a 20 productos provenientes de ese país y señaló que existe la posibilidad de extender el impuesto a un grupo más amplio. El Ministerio de Comercio señaló que se trata de una medida que busca preservar condiciones equilibradas en el intercambio.

Colombia anunció que suspenderá la venta de energía a Ecuador
RELACIONADO

Colombia anunció que suspenderá la venta de energía a Ecuador

Además, suspenderá la venta de energía a Ecuador. En un comunicado, el Ministerio de Minas y Energía informó se trata de una medida preventiva orientada a proteger la soberanía y la seguridad energética de nuestro país, ante la variabilidad climática y la proyección de disminución de energía en el sistema interconectado nacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ecuador

¿La ausencia de diálogo diplomático está profundizando la crisis arancelaria entre Colombia y Ecuador?

Disidencias de las Farc

Víctimas de las Farc radican primera denuncia tras informe de la Contraloría por bienes no entregados

Cundinamarca

Revelan irregularidades en el colegio de Cajicá donde desapareció la niña Valeria Afanador

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Revelan fotos de quien sería la primera novia de Yeison Jiménez antes de la fama

En redes sociales aparecieron fotos de quien sería la primera novia de Yeison Jiménez, una relación que marcó su adolescencia antes de la fama.

España

Tren chocó con una grúa en Murcia, España, y dejó varios heridos leves

Las autoridades indicaron que todas las personas lesionadas presentan heridas leves o muy leves.

Ecuador

Medidas de Colombia y Ecuador generan "un daño inmenso al comercio de los dos países": Analdex

Alimentos

Lo que hay en la lonchera sí importa: expertos alertan sobre hábitos escolares en Colombia

Independiente Santa Fe

¿A la Selección Colombia? Rodallega contó detalles de la conversación que tuvo con Néstor Lorenzo