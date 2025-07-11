Colombiana logra tres nominaciones a los premios Emmy en Estados Unidos

La comunicadora audiovisual y productora colombiana Laura López, de 27 años, ha sido nominada a tres premios Emmy en Estados Unidos, un reconocimiento que exalta su trabajo periodístico en Univision Texas y la consolida como una de las jóvenes figuras más destacadas de la televisión latina.

¿Quién es Laura López, nominada a los Emmy en Estados Unidos?

Egresada del programa de Comunicación Audiovisual y Multimedios de la Universidad de La Sabana, Laura inició su carrera en Dynamo Producciones, una de las casas productoras más reconocidas de Colombia, participó en diferentes proyectos como Juanpis González, La Cabeza de Joaquín Murrieta y en la fase inicial de Cien años de soledad.

Así mismo, su paso por el cine le permitió nutrir su mirada estética y la narrativa que hoy en día aplica en el periodismo televisivo. Por esto, ha logrado diversas nominaciones en diferentes premiaciones como el premio Scream it Off Screen y al festival Electrofrecuencia, y ganó con el Mejor Video Musical en los Europe Music Video Awards, consolidando su versatilidad y talento en el cine, la música y el periodismo.

Su llegada a Univision Texas marcó un punto de inflexión en su carrera. Allí asumió un rol doble como productora y reportera, destacándose por su enfoque humano y su capacidad para conectar con las comunidades migrantes.

Colombiana nominada en los Emmy en Estados Unidos

Los premios Emmy se llevarán a cabo el próximo 15 de noviembre en Dallas, Texas, y es una ceremonia que reunirá a lo más destacado del periodismo y la producción televisiva de Estados Unidos.

Este evento celebra la excelencia en los medios y reconoce el talento de profesionales que contribuyen a fortalecer la representación de los latinos dentro de la industria audiovisual internacional.

Una de las producciones que le valió la nominación al Emmy fue un noticiero que documentó el arresto de una madre separada de su hijo durante un proceso migratorio, pieza periodística que generó amplio impacto en audiencias locales y nacionales.

Su visión del periodismo está anclada en la empatía y en la idea de que el relato audiovisual puede ser una herramienta de transformación social.

Cuando haces una película cuentas tu historia, pero en las noticias conoces las historias reales de la gente. Eso te cambia, asegura Laura

Hoy, con tres nominaciones a los premios Emmy, Laura representa a una nueva generación de comunicadores colombianos que están redefiniendo el papel de la mujer y del talento latino en los medios internacionales.