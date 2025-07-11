Hombre arrolló a los ladrones que le habían robado costosos accesorios en Medellín

El hecho se presentó en horas de la noche del jueves 6 de noviembre en Belén la Gloria, occidente de Medellín. El reporte oficial de la Policía apuntó que los ladrones en moto le robaron una cadena y un reloj (avaluados en 10 millones de pesos) a un joven de 26 años que estaba en una camioneta.

La víctima reaccionó y sin pensarlo dos veces, aceleró y embistió a los criminales. Uno de los ladrones murió en el acto. El otro quedó puesto a disposición de las autoridades.

Ladrones le robaron un reloj y una cadena

Con base en lo revelado por la Policía, la situación habría ocurrido de la siguiente manera. Efectivamente, la víctima estaba en vehículo; sin percatarse que los dos ladrones lo estaban siguiendo sigilosamente.

Cuando el hombre llegó al cruce de la avenida 80 con calle 25, se topó con un semáforo. Siendo esta la situación ideal que aprovecharon los ladrones. Durante esos pocos minutos, utilizaron armas para amenazar y obligar a que el conductor no tuviese más escapatoria.

Si bien los delincuentes se llevaron los costos objetos, la víctima no se quedó de brazos cruzados y, luego de que el semáforo volvió a verde, comenzó a perseguirlos. Los ladrones huyeron en una motocicleta.

Uno de los ladrones murió

La camioneta terminó estrellándose a toda velocidad contra la moto, provocando un aparatoso accidente. El parrillero murió y el cómplice tuvo que ser llevado a un centro médico por la gravedad de las lesiones. Inclusive, se cree que los vecinos lo golpearon luego de que perdiera el control.

Hasta el 22 de agosto, la Secretaría de Seguridad de la capital antioqueña reportó una reducción en la cantidad de denuncias por casos de hurto a personas. Las cifras también mostraron que las cinco comunas con mayores caídas fueron la Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez.