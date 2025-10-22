Colombiano aprendió a utilizar las redes sociales para encontrar a su hijo perdido en Brasil

Entre lágrimas, el colombiano Fabian Bonilla compartió su primer video en las redes sociales con el que solicitó ayuda, de manera desesperada, para encontrar a su hijo Samuel, luego de que desapareciera durante un viaje a Brasil.

“Pensé que iba a utilizar las redes sociales para asuntos más divertidos, pero, hoy, quiero pedir la ayuda de quienes me ven al otro lado de la pantalla. Tengo a mi hijo perdido, estaba en Brasil y hace, aproximadamente, ocho días salió del lugar en el que se hospedaba en Foz de Iguazú y no sabemos nada de él”, indicó, profundamente afectado.

Familia Bonilla se encuentra en Brasil, con la esperanza de encontrar a su hijo:

De acuerdo con Fabian, la madre de Samuel viajó a Brasil cuando perdieron contacto con el joven y, desde entonces, ha estado buscándolo con carteles y una camiseta en la que imprimieron una foto junto al mensaje “Se busca a Samuel, colombiano”:

“Mi esposa viajó hace cinco días. Está buscándolo, yo viajo más tarde, pero les pido ayudarme a difundir este mensaje, pensando en que alguien lo podría reconocer entre las fronteras de Argentina, Brasil y Paraguay. Estaré informándoles sobre los avances en la búsqueda de Samuel”.

A los Bonilla les faltan recursos para mejorar la búsqueda:

El día en el que compartió su primer video en redes, Fabian viajó a Brasil para ayudar en la búsqueda de su hijo, sobre el que las autoridades locales no parecen tener ninguna pista.

Día y noche ha estado recorriendo las calles de Foz de Iguazú y sus alrededores en busca del joven o alguien que lo haya visto.

Pero pensando en ganarle al tiempo, organizó una colecta para “conseguir recursos con los que buscar a Samuel”. Y es que, de acuerdo con los Bonilla, “el territorio es muy grande, necesitamos movernos más ágil y, de ser posible, conseguir a un investigador, en vista de que las autoridades se han mostrado indiferentes”.