Jóvenes fueron engañados y terminaron siendo llevados a la guerra en Ucrania: varios ya han muerto

En distintos sectores del sur de Bogotá se multiplican los testimonios de familias que aseguran haber sido víctimas de una cadena de engaños que terminó llevándose a sus hijos, hermanos y esposos hacia la guerra entre Rusia y Ucrania.

Según los afectados, los jóvenes fueron convencidos con ofertas laborales que prometían mejores ingresos, pero una vez llegaron al territorio ucraniano, fueron enviados directamente al frente de batalla.

Hoy, varias familias lloran a sus muertos, otras no tienen claridad sobre si sus allegados siguen con vida, y ninguna ha recibido una respuesta concreta.

Jóvenes de Bogotá fueron llevados engañados a la guerra en Ucrania

Los relatos de Sonia, Luz, Carolina, Loren y Daniela son el reflejo del dolor silencioso. Son madres, hermanas y esposas que perdieron a sus seres queridos en un conflicto que no les pertenecía.

Ellas narran cómo sus muchachos salieron de sus casas con la esperanza de mejorar la situación económica familiar, pero terminaron envueltos en una guerra que jamás imaginaron pisar.

Una de las mujeres afectadas resumió la angustia que hoy las consume:

Nosotros necesitamos nuestros seres queridos, nuestros hijos, porque nadie siente el dolor que nosotros sentimos.

Otra relató el impacto que dejó la partida de su compañero:

Él me dejó con los niños y es muy duro porque son muy chiquitos y es duro llevar ese proceso con los niños.

Las historias se repiten. Una tercera familiar afirmó:

Se fue para darle una mejor vida a sus padres, pero en realidad lo engañaron de la manera más horrible.

¿Cómo fueron engañados para ser llevados a la guerra en Ucrania?

Según las familias, los jóvenes firmaron contratos por hasta tres años, documentos en los que se les exigía acatar la Constitución ucraniana, mantenerse en constante preparación militar y obtener resultados positivos en combate.

Para muchos de ellos, el alcance real de lo que estaban aceptando no les fue explicado con claridad.

Carolina Díaz, una de las afectadas, relató la motivación económica que llevó a su familiar a tomar la decisión:

Les ofrecieron 19 millones de pesos y él dijo que se iba para darle una mejor vida a sus padres.

Por su parte, Daniela Beltrán, hermana de otro de los desaparecidos, aseguró que las promesas provenían de personas con vínculos en instituciones de seguridad colombianas:

Están bajo promesas de personas que también han estado en la fuerza pública, que hacen reclutamiento indicando que se van a prestar seguridad, que fue bajo la promesa que mi hermano se fue.

Las familias afirman que incluso en redes sociales se promueven estos reclutamientos, lo que facilita que jóvenes con dificultades económicas tomen decisiones desesperadas. Una de ellas lo explicó así:

Él al analizar la situación económica de nosotros acá, pues la desesperación lo llevó a tomar esa decisión.

Ahora, su lucha se concentra en una sola exigencia: poder traer los cuerpos de quienes ya murieron y conocer el paradero de quienes no han vuelto a comunicarse. Piden que el Gobierno Nacional intervenga de manera urgente para obtener vuelos humanitarios que permitan la repatriación.

De acuerdo con cifras entregadas por la Cancillería, para febrero de 2025 había al menos 186 colombianos involucrados en el conflicto.