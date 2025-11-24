CANAL RCN
Colombia

Estas son las aerolíneas que siguen realizando vuelos de Colombia a Venezuela tras advertencia de EE. UU.

Hasta el momento, cerca de 1.500 pasajeros se han visto perjudicados por la cancelación de vuelos entre Colombia y Venezuela.

Video del aterrizaje de emergencia en Aeropuerto de Rionegro
Video del aterrizaje de emergencia en Aeropuerto de Rionegro/Foto: Aerocivil.

Noticias RCN

noviembre 24 de 2025
09:50 a. m.
La Aeronáutica Civil de Colombia compartió un documento en el que confirmó que cerca de 1.500 pasajeros se han visto perjudicados por la cancelación de vuelos entre Colombia y Venezuela.

Esto, después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitiera un aviso alertando sobre potenciales riesgos en el espacio aéreo de Maiquetía debido al aumento de actividad militar en la zona.

Las aerolíneas que siguen con itinerarios a Venezuela

Álvaro Giovanni Mujica, secretario de la Autoridad Aeronáutica, explicó que, aunque la notificación provino de una autoridad internacional, las aerolíneas que cubren esta ruta tomaron decisiones de manera independiente para preservar la seguridad operacional.

Estas medidas llevaron a suspensiones temporales de itinerarios, concentrándose la mayoría de las afectaciones en el aeropuerto El Dorado, en Bogotá.

A pesar del panorama, la Aerocivil destacó que dos compañías continúan prestando el servicio con normalidad, manteniendo su operación hacia territorio venezolano. Se trata de Satena y Wingo.

El aviso de la FAA también generó ajustes en la navegación de aerolíneas europeas y sudamericanas que suelen sobrevolar espacio aéreo venezolano.

En respuesta, la Aerocivil reforzó los sistemas de vigilancia, control y comunicaciones para asegurar que el tránsito aéreo en Colombia se mantenga bajo estándares óptimos de seguridad.

Mujica recordó que el Convenio de Chicago obliga a los Estados a garantizar la protección de la aviación civil y a evitar cualquier riesgo que pueda comprometer la seguridad de vuelos comerciales.

Aerocivil realizará nueva reunión para tomar medidas tras advertencia de EE. UU.

El funcionario también señaló que la advertencia estadounidense menciona posibles interferencias a sistemas de navegación, lo que ha motivado a varias aerolíneas a modificar sus rutas.

Finalmente, la Aerocivil anunció que “este lunes realizará una reunión clave con autoridades de aviación de la región y con las aerolíneas afectadas para coordinar medidas de mitigación, compartir cifras reales de impacto y avanzar en la normalización de las operaciones a la mayor brevedad posible”.

