Reino Unido recibe a colombianos sin visa: los memes no perdonan el valor de viajar a ese país

Colombia y el Reino Unido han llegado a un acuerdo histórico en las últimas horas para los colombianos que deseen viajar hacia el país europeo y es que allí ya no se solicitará la visa obligatoria desde el próximo nueve de noviembre para quienes tengan una estancia no mayor a seis meses.

Tras el anuncio oficial por parte del presidente Gustavo Petro respecto a la desaparición de dicha exigencia para ingresar al país europeo, las redes sociales se invadieron con los tradicionales memes que les sacaron risas a muchos usuarios de Twitter, especialmente debido al gran costo que representaría viajar hacia esa zona del mundo.

El Reino Unido tiene una de las economías más fuertes del mundo. Su moneda, la libra esterlina, tiene actualmente un valor aproximado de 5.400 pesos colombianos, lo que representaría un alto costo el viajar hacia ese destino.

La creatividad de los internautas siempre se hace ver día tras día en redes sociales y esta vez no fue la excepción. Ante las pocas posibilidades de muchos por viajar a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, las risas siempre son la mejor opción e inmediatamente aparecieron las comparaciones de los colombianos con lugares históricos del país con los del Reino Unido.

Mejores memes

Cabe señalar que más allá de que los colombianos ya no necesiten de una visa para viajar a este país, lo que sí requerirán los interesados será: un pasaporte válido y vigente, tiquetes de avión con fecha de ida y regreso, justificación de la visita, solvencia económica por el tiempo de estadía (no mayor a seis meses), no estar reportado en el sistema de alertas de inadmisión y finalmente no ser considerado una amenaza para la seguridad.