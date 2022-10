Comerciantes de Barranquilla en alerta por aumento de extorsiones contra tenderos

La extorsión es un flagelo que tiene muy afectados a los comerciantes en Barranquilla y su área metropolitana, pues según las cifras, en lo que va del año se han registrado 455 denuncias, mientras que las autoridades han realizado 175 capturas y 103 allanamientos.

Los sectores con mayor número de denuncias son el sur de la capital del Atlántico y los municipios de Soledad y Malambo, en donde los habitantes ya no saben qué hacer para enfrentare esta dura situación que pone en riesgo sus negocios.

Tal es el caso de una de las tiendas del barrio Chiquinquirá, en Barranquilla, que desde el 2020 fue puesta en venta tras el asesinato de su propietario a manos de extorsionistas. Ahora, dos años después, esa problemática sigue agobiando a los comerciantes.

Los dueños de negocios han denunciado numerosas amenazas por parte de delincuentes, que les envían panfletos, mensajes y llamadas para intimidarlos, al parecer, desde diferentes cárceles del país.

Incluso el alcalde Jaime Pumarejo ha sido reiterativo al pedir al Inpec acciones contundentes, para impedir que se realicen extorsiones desde las cárceles del país.

Lo hemos dicho una y otra vez, el Inpec y la rama judicial tienen que ponerse a la tarea y asegurarse de que en las cárceles eso no ocurra. Una llamada puede significar la muerte de un colombiano. Ya nos ha ocurrido. Desde la cárcel mandaron a desmembrar a un barranquillero por ocasionar una extorsión.

El caso más reciente se registró en Santo Tomás, en donde un tendero se convirtió en la nueva víctima mortal de estos delincuentes, que lograron darse a la huida en una motocicleta.

“Más de 100 tiendas han cerrado”

Orlando Jiménez, presidente de Undeco, Atlántico, habló con Noticias RCN sobre esta triste realidad para los comerciantes de esta región del país, asegurando que lo más preocupante es la aceptación que se ha generado entre las autoridades y las mismas víctimas.

Además, aseguró que en los últimos meses más de 100 tiendas han cerrado en Barranquilla, Soledad y Malambo a causa de los delincuentes. Agregó que, actualmente, por lo menos 100 establecimientos más han sido vendidos a bajo costo pues los dueños no aguantan más.

Sobre la labor de las autoridades, Jiménez señaló que casi siempre hay acompañamiento e intervención oportuna, sin embargo, afirmó que lo más preocupante es que muchas veces las víctimas no denuncian por amenazas, miedo o por desconfianza frente a la policía.

Más del 80% de los casos no son denunciados porque el comerciante no cree en la justicia o porque ha sido intimidado para que no lo haga.

Finalmente, el presidente de Undeco reiteró la preocupación pues este flagelo ha mutado de modalidad, ya que ahora les exigen millones de pesos a cambio de no atentar contra su vida, la de sus clientes, proveedores y familiares.