Wilson Ruiz radica acción de tutela contra Presidencia por insubsistencia de Angie Rodríguez

El abogado y exministro de Justicia, Wilson Ruiz, anunció este lunes la radicación de una acción de tutela contra la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda, tras la declaratoria de insubsistencia de Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y del Fondo de Adaptación.

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“El día de hoy, hemos radicado la acción de tutela que le dijimos en defensa de los derechos fundamentales de Angie Rodríguez. Lo que le quiero hacer al país es que hoy hemos puesto en conocimiento de un juez constitucional porque hay una vulneración evidente de los derechos fundamentales que nuestra Constitución protege de una manera especial y contundente”, expresó Ruiz.

La tutela señala que Rodríguez fue desvinculada mediante el Decreto 0936 del 31 de julio de 2026, pese a encontrarse bajo incapacidad médica vigente, en tratamiento psiquiátrico y con condición de debilidad manifiesta por razones de salud, circunstancias que, según el escrito, eran plenamente conocidas por las entidades accionadas.

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Defensa de Angie Rodríguez señala que sus derechos fundamentales estarían en juego

La acción de tutela invoca la protección de los derechos al trabajo, a la salud, a la igualdad, al debido proceso, a la dignidad humana y a la estabilidad laboral reforzada.

“El derecho al trabajo, a la salud, a la igualdad y además al debido proceso, a la dignidad humana y a la estabilidad laboral reforzada, no son simples principios, son sí o son derechos fundamentales que todas las autoridades de Colombia tienen el deber de respetar y además garantizar”, enfatizó Ruiz.

El abogado solicitó como medida provisional la suspensión inmediata de los efectos del decreto de insubsistencia, con el fin de mantener la vinculación de Rodríguez al cargo y garantizar la continuidad de sus tratamientos médicos.

Contexto político y denuncias

La controversia se produce después de que Rodríguez hiciera públicas denuncias sobre presuntas redes de corrupción al interior de la Casa de Nariño. Tras ello, el presidente Gustavo Petro, desde La Habana, pidió el viernes 31 de julio al ministro con funciones presidenciales Germán Ávila declarar su insubsistencia.

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La tutela busca que un juez constitucional determine si se desconocieron las garantías de la funcionaria y, de ser así, ordene su reintegro como mecanismo de protección transitorio. “Hoy confiamos en que la justicia constitucional hará prevalecer la dignidad humana y además los derechos fundamentales por encima, escúchelo bien, de cualquier otra consideración”, concluyó Ruiz.