Comisión de Equidad de la Mujer rechazó publicación del caricaturista Matador contra Paloma Valencia

La Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la República expresó su rechazo frente a una publicación realizada por el caricaturista conocido como Matador y dirigida contra la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia.

Rechazan declaraciones de caricaturista contra Paloma Valencia

De acuerdo con la Comisión, el contenido difundido no corresponde a una crítica política válida ni al ejercicio legítimo de la libertad de expresión.

“Como Presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer del Congreso de la

República, expreso, mi más enérgico rechazo frente a la publicación realizada por el usuario

Matador (@Matador000) en la red social X, en la cual se difunde un contenido que recurre a la burla, la caricaturización corporal y la deshumanización simbólica de una mujer que ejerce

funciones públicas”, se lee en el comunicado.

El organismo advirtió que cuando las expresiones públicas dejan de enfocarse en las ideas, las decisiones o la trayectoria política de una mujer y se trasladan a su apariencia, identidad o condición de género, se cruza una línea que vulnera la dignidad humana.

En ese escenario, la crítica deja de ser un ejercicio democrático y se convierte en una forma de agresión que reproduce patrones históricos de discriminación.

La Comisión también señaló que este tipo de mensajes no solo afectan a la persona directamente aludida, sino que también generan un efecto disuasivo sobre la participación de las mujeres en la política.

La normalización del escarnio y la humillación pública refuerza estereotipos que han sido usados durante décadas para excluirlas de los espacios de poder y toma de decisiones.

El comunicado recuerda que la Constitución colombiana garantiza la dignidad humana, la igualdad y el derecho de las mujeres a participar en la vida política sin discriminación.

A esto se suman las obligaciones establecidas en la Ley 1257 de 2008 y en los estándares internacionales de derechos humanos, que exigen prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas aquellas que se ejercen en entornos digitales y mediáticos.

“La Constitución Política de Colombia, en sus artículos 1, 13, 40 y 43, consagra la dignidad

humana, la igualdad real y efectiva y el derecho de las mujeres a participar en la vida política

en condiciones de respeto y no discriminación. Asimismo, la Ley 1257 de 2008 y los estándares internacionales de derechos humanos obligan al Estado y a la sociedad a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidas aquellas que se ejercen en los entornos digitales y mediáticos”.

Finalmente, la Comisión hizo un llamado a líderes de opinión, medios de comunicación y ciudadanía para que el debate político se mantenga dentro de los límites del respeto democrático.

Insistió en que la confrontación de ideas fortalece la democracia, pero que esta se debilita cuando se recurre al sexismo, al odio y a la deshumanización de las mujeres en la esfera pública.

Entretanto, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la candidata y aseguró que "el peso de Paloma está en su integridad, en su transparencia. Es la verdadera transformación de la transparencia. Contra ella no hay manera de hacer un señalamiento. Paloma ha sido firme. En la oposición razonada al presidente Petro. Hay que ver el corazón que tiene para integrarse con las comunidades".