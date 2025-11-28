Nuevas alertas por el volcán Puracé: hubo caída de ceniza, olor a azufre y aumento de actividad

La preocupación volvió a encenderse en el oriente del Cauca luego de que el Servicio Geológico Colombiano advirtiera sobre un aumento en la actividad del volcán Puracé.

La entidad confirmó que se mantiene la alerta amarilla, pero reconoció variaciones relevantes en el comportamiento del cráter, perceptibles durante la última noche, cuando varias comunidades reportaron una fuerte caída de ceniza y un intenso olor a azufre.

Nuevas alertas por actividad del volcán Puracé

Habitantes de veredas cercanas describieron la jornada como una noche aterradora. A la lluvia constante y la densa neblina se sumó la caída de material volcánico que cubrió techos, cultivos y vías.

El viento, según los especialistas, sopló hacia el occidente del cráter, provocando que la ceniza llegara a sectores como Cristales, Chapío y el propio casco urbano de Coconuco.

En el ambiente permanece un fuerte olor a azufre, perceptible desde primeras horas del día, lo que ha generado inquietud entre los residentes que temen una posible escalada del comportamiento volcánico.

¿Qué dicen las autoridades sobre el volcán Puracé?

El alcalde de Puracé, Humberto Molano, confirmó que ya se iniciaron inspecciones en las zonas afectadas:

Hay una inspección de parte de los organismos de control municipales para efectos de hacer un diagnóstico sobre la situación.

Las autoridades locales insisten en conservar la calma. Reiteran que no ha habido un cambio de nivel en la alerta y que, por ahora, el comportamiento del Puracé se considera dentro de lo previsto para un volcán en nivel amarillo.

Esto reportan desde el Servicio Geológico Colombiano

Los expertos del Servicio Geológico Colombiano explicaron que este tipo de episodios, emanación de gases, ceniza y variaciones en la dirección del viento, hacen parte de la dinámica normal del Puracé, que permanece bajo monitoreo permanente desde mayo de 2024.

Para el SGC, los movimientos registrados no significan un aumento súbito del riesgo, pero sí exigen máxima atención por parte de las comunidades y de los organismos de emergencia.

Recomendaciones para las comunidades aledañas al volcán Puracé

Las autoridades recordaron a los habitantes que es fundamental: