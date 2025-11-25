Bogotanos pueden apadrinar los parques públicos de la ciudad: conozca el proceso y sus beneficios

Los 5.285 parques de proximidad de Bogotá buscan un padrino o madrina, para garantizar su cuidado, mantenimiento y aprobación, a cambio, claro, de una serie de beneficios.

Para encontrarlos el distrito lanzó una campaña de apadrinamiento para garantizar su sostenibilidad física, con el mejoramiento de la infraestructura; social, con el uso activo de estos espacios, y ambiental, para conservar los ecosistemas al interior de la ciudad con la promoción de prácticas amigables con el medio ambiente.

De la convocatoria podrán participar personas o empresas del sector privado, embajadas y entidades. Los padrinos, de acuerdo con la administración distrital, deben:

“Aportar a la construcción del tejido social y al fortalecimiento de actividades recreo deportivas; promover el sentido de pertenencia y la apropiación por los parques; fomentar la participación e integración de la comunidad en estos espacios públicos; impulsar los liderazgos y la organización comunitaria, y estimular el respeto, la empatía, la inclusión y el civismo”.

¿Cómo convertirse en padrino y qué beneficios tiene?

Para convertirse en padrino, o madrina, los interesados deben presentar una estrategia de cuidado, realizar una visita de campo para obtener un diagnóstico, presentar sus documentos al distrito, definir un plan de trabajo, suscribir el acto administrativo y someterse a revisiones trimestrales de cumplimiento.

Entre las actividades de cuidado de parques, la ciudad contempla la realización de jornadas de embellecimiento, voluntariado, promoción, pausas activas, adecuación y apropiación.

“El apadrinamiento de parques es una iniciativa con un enorme potencial de articulación interinstitucional, social y empresarial. En una ciudad como Bogotá, este modelo representa una oportunidad única para que el sector público, privado y la ciudadanía se unan en torno al cuidado, mantenimiento y apropiación del espacio público. Cada parque apadrinado es un paso hacia una ciudad más sostenible, incluyente y participativa”.

Los elegidos disfrutarán de beneficios como el derecho exclusivo de apadrinamiento del parque para promocionar su marca, tendrán prioridad en solicitudes de aprovechamiento económico y aportes institucionales del 25%.