Bogotanos se despedirán de tradicional conjunto residencial por megaproyecto de Transmilenio

La Alcaldía confirmó un ambicioso plan de renovación urbana que transformará parte de Metrópolis.

Conjunto residencial Metropolis Transmilenio
FOTO: Transmilenio

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
03:04 p. m.
La Alcaldía de Bogotá anunció un cambio estructural en la misión de Transmilenio, un sistema que dejará de ser únicamente un operador de transporte para convertirse también en motor de proyectos de vivienda, comercio y espacio público.

Metrópolis entra en un proceso de revitalización de la mano de Transmilenio

El Distrito informó que parte del tradicional conjunto Metrópolis, en la avenida 68 entre calles 68 y 80, será intervenida para dar paso a un proyecto moderno orientado al transporte público. Allí se desarrollarán seis torres entre 25 y 29 pisos con cerca de 2.450 viviendas, comercio en primeros niveles y áreas comunes diseñadas por etapas independientes.

El plan contempla más de 58.000 metros cuadrados que integran hasta 800 viviendas y espacios activos que dinamizan el entorno, dentro de un total de más de 83.000 metros cuadrados promovidos en alianza con el sector privado. Este proyecto se articula con otros dos desarrollos privados en la avenida 68, impulsados por Arquitectura & Concreto e Inversiones Pactum.

¿Qué incluirá el proyecto en la nueva Metrópolis?

El proyecto incorporará terrazas verdes, plazoletas, teatrino, salones sociales, spa y parqueaderos para vehículos eléctricos. Según Transmilenio, esta renovación permitirá modernizar un sector antiguo y conectarlo con la nueva troncal de la avenida 68, integrando hasta 58.000 m² de vivienda y más de 83.000 m² promovidos junto al sector privado.

La Alcaldía destacó que estas iniciativas permitirán edificios de mayor altura, zonas comerciales y mezclas de uso que generen barrios más activos. Además, aportarán nuevas fuentes de ingresos para el sistema mediante el aprovechamiento del suelo. Con este modelo, el Distrito busca dinamizar áreas consolidadas y fortalecer la sostenibilidad urbana.

