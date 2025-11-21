Bogotá tendrá 141 nuevos agentes de tránsito y un equipo de control para las ciclorrutas

Bogotá pasará de tener 436 agentes de tránsito a 577, con la inclusión de 141 nuevos uniformados que, de acuerdo con las autoridades, se suman a la fuerza para reforzar la gestión del tráfico; realizar controles en puntos críticos, y evitar maniobras de riesgo, sobre todo entre motociclistas, en un momento de alta demanda por el número de obras y vehículos en la ciudad.

Pero no fue el único anuncio en materia de movilidad realizado por el alcalde mayor, Carlos Fernando Galán, y la secretaria de Transporte Claudia Díaz. En una ciudad en la que el 7% de los desplazamientos se realizan en bicicleta (unos 886.000 viajes al día) encontraron que era necesario un equipo de agentes que garantice un despliegue permanente en los 677 kilómetros de cicloinfraestructura de Bogotá.

Entonces, según Díaz, fue creado “un nuevo equipo de agentes en bicicleta que estarán en calle identificados con su placa y su bodycam para garantizar total transparencia en los procedimientos”.

De acuerdo con el alcalde Galán “era necesario un equipo especializado que protegiera las ciclorrutas, promoviera el cumplimiento de las normas y velara por la seguridad de quienes se mueven en este modo”.

Nuevos agentes de tránsito contarán con todo el respaldo de la administración en casos de agresión:

Ante los casos de agresión contra agentes de tránsito, el alcalde Galán insistió en que Bogotá necesita que las autoridades estén presentes y ejerzan medidas de control:

“El fortalecimiento de las capacidades de control es fundamental. La ciudadanía nos está pidiendo autoridad en las vías, orden y protección a los actores más vulnerables. Este nuevo equipo llega para ayudarnos a mejorar la movilidad, actuar en los puntos críticos y garantizar que Bogotá fluya mejor”.

Adelantándose a posibles agresiones contra los nuevos servidores públicos advirtió que contarán con el respaldo de su administración: “Tienen todo nuestro apoyo, desde la Alcaldía, desde la Secretaría de Movilidad vamos a garantizar que cualquier agresión contra un agente de tránsito en Bogotá sea sancionada”.