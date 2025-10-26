CANAL RCN
Colombia Video

¿Cómo avanza el paso del huracán Melissa y cuáles son los puntos más afectados en Colombia?

Su paso por el Caribe ha generado precipitaciones, tormentas eléctricas y fuertes oleajes.

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
01:31 p. m.
El huracán Melissa, que avanza por el mar Caribe con categoría 4, ha comenzado a dejar sus efectos en Colombia.

A pesar de que no impacta directamente el territorio nacional, las bandas externas del fenómeno están provocando fuertes lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas zonas costeras del país.

Según el último informe de la Dirección General Marítima (Dimar), Melissa se encuentra actualmente al sur de Jamaica y continúa desplazándose hacia el occidente del Caribe.

¿Cómo avanza el paso del huracán Melissa en Colombia?

En varias zonas del Caribe central y occidental, las lluvias han sido persistentes y los vientos se han intensificado en las últimas horas.

Las autoridades mantienen la alerta para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como para los departamentos de Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba y el Golfo de Urabá, donde se espera que las precipitaciones continúen.

En Riohacha, capital de La Guajira, 15 barrios se encuentran entre los más afectados por las lluvias derivadas del paso del huracán.

Incluso, en varios sectores, los organismos de emergencia han debido atender situaciones por acumulación de agua en calles y viviendas, además de cortes eléctricos y la caída de árboles debido a las ráfagas de viento.

Recomendaciones para los puntos afectados por el huracán Melissa

La Dimar reiteró que, aunque Melissa no representa una amenaza directa para Colombia, sus efectos indirectos pueden seguir causando condiciones adversas en el mar y en zonas costeras, especialmente para las embarcaciones menores y pescadores artesanales.

En ese sentido, las autoridades insisten en seguir los comunicados oficiales, evitar navegar sin autorización y tomar medidas de seguridad preventivas ante posibles variaciones en la altura de las olas y la velocidad del viento.

Los organismos de gestión del riesgo también advirtieron sobre el riesgo, por lo que recomiendan no acercarse a corrientes de agua y evitar permanecer en áreas abiertas durante las tormentas.

