¿Cómo ayudar a los damnificados por la emergencia en Córdoba? Donaciones y centros de acopio

Una emergencia humanitaria en Córdoba mantiene a más de 32.000 familias en condición de vulnerabilidad tras las intensas lluvias que han azotado la región.

Aunque las precipitaciones cesaron en las últimas horas, el nivel de las inundaciones se mantiene y múltiples zonas permanecen completamente aisladas, dificultando las labores de rescate y la evacuación hacia albergues temporales.

Damnificados en albergues y calles

En Montería, capital del departamento, las autoridades han habilitado albergues temporales donde al menos 100 personas llegaron en las últimas horas tras abandonar sus viviendas. Linaida Carmen Hernández Jiménez, una de las damnificadas, relató la difícil situación: "Fue difícil porque yo fui sola y en mi casa fui sola", expresó sobre el momento de la evacuación.

El censo más reciente de las autoridades de gestión del riesgo reporta más de 20.000 familias damnificadas en cerca de 25 municipios del departamento de Córdoba. En Montelíbano, las familias afectadas viven en las calles con los pocos elementos que lograron rescatar. "No pude sacar nada porque todo se me perdió", manifestó una habitante, mientras aguarda que bajen las aguas para recuperar sus pertenencias.

Casos particulares como el de Ibis Martínez evidencian la gravedad de la situación. Esta mujer diabética lleva seis días durmiendo en una mecedora tras perder su vivienda.

"No pude sacar nada. Y desde ahí estoy durmiendo aquí afuera en la terraza", relató. Su situación se agrava por la imposibilidad de acceder a sus medicamentos para la diabetes y la depresión.

Respuesta institucional y llamado a la solidaridad

La respuesta institucional se ha activado mediante el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Según informó la directora de la Defensa Civil en Córdoba, el director nacional Carlos Carrillo entregó "10 toneladas transportadas por aeronaves de la Fuerza Aeroespacial colombiana". Estas ayudas se suman a los 13.000 kits de asistencia humanitaria distribuidos la semana pasada.

Los damnificados requieren urgentemente alimentos no perecederos, colchonetas, cobijas, ropa y kits de aseo. "Lo que más necesitamos son colchonetas, no dormir porque tenemos niños pequeños", solicitó una afectada en Montelíbano, donde las autoridades locales activaron un centro de acopio.

Francisco Moreno, director ejecutivo de la Cruz Roja Colombiana, explicó el mecanismo de donación: "La mejor forma de ayudar es haciendo sus donaciones en nuestras cuentas de la página www.cruzrojacolombiana.org". La organización envió cuatro toneladas de asistencia humanitaria desde Tunja hacia Montería