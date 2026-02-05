Inundaciones en Montería y 17 municipios de Córdoba: balance oficial de víctimas y daños

La emergencia invernal en Córdoba ha dejado un saldo de tres personas fallecidas y aproximadamente 20.000 damnificados en 17 municipios del departamento, tras las lluvias intensas que iniciaron el pasado sábado y provocaron el desbordamiento del río Sinú.

El alcalde de Los Córdobas confirmó las víctimas mortales: "Tres personas que, por ahogamiento, el arrastre de las aguas, perdieron sus vidas en el día de ayer, rescatamos el cuerpo de una de ellas, y en el día de hoy rescatamos a los otros dos cuerpos. Rescatamos aproximadamente 1.500 a 1.600 familias que hoy sufren el embate de esta catástrofe".

Comunidades aisladas y viviendas bajo el agua

En el barrio Nuevo Milenio de Montería, las viviendas permanecen inundadas con niveles de agua que alcanzan hasta el cuello de una persona adulta. Don Medardo Paternil, adulto mayor residente del sector, relató que "comenzó el sábado" y que el agua ya ingresó a su vivienda donde vive con una hija y un nieto, sin haber recibido reubicación.

La situación es particularmente crítica para familias venezolanas residentes en la zona. Isamar Víctor, madre de una niña de ocho años, afirmó: "Perdimos casi todo". Por su parte, Jonathan Borja expresó: "Aquí en la orilla del río necesitamos bastante la ayuda del gobierno, el gobierno promete una vivienda digna para nosotros, y hasta ahorita el gobierno no está reportado con eso".

Desde el aire, la magnitud de la tragedia revela cientos de hectáreas de cultivos bajo el agua, viviendas aisladas y el rebosadero de Urrá descargando hacia el río Sinú mucha más agua de lo normal. Siete municipios reportan comunidades completamente aisladas, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Ayudas humanitarias y crisis económica

Los damnificados están viviendo en cambuches improvisados armados para pasar las noches. María, madre de tres hijas de 12, 15 y 17 años, perdió dos camas y un colchón cuando el agua ingresó a su vivienda.

Beatriz llegó desde el corregimiento Las Palomas con su madre e hijos: "Horrible, nos tocó subir los niños una moto en una nevera vieja para poder salir de allá", relató entre lágrimas. "Perdí todo, mi gallina, mis animales, el único que quedaba arriba del techo, pero perdí todo".

El gobierno nacional ha enviado 10 toneladas de ayudas que ya comenzaron a distribuirse. La Defensa Civil está activa "con cerca de 80 hombres por día realizando todo lo que es la evacuación de las familias en las zonas más afectadas", según reportaron las autoridades.

La crisis también afectó a los 16 planchones que operan en Montería, embarcaciones tradicionales que tuvieron que suspender operaciones por la creciente, dejando sin sustento a múltiples familias. Rafael, uno de los operadores, señaló que de su trabajo "dependen los 7 integrantes de su familia".