¿Cómo es vivir en San Bernardo en el centro de Bogotá? Esto contó un habitante del barrio

Este 12 de marzo, se volvió a presentar un ataque con explosivos en el barrio San Bernardo, en el centro de Bogotá. De acuerdo a lo informado por las autoridades, se trataría de conflictos entre bandas delincuenciales y los principales señalados son los 'Venecos', quienes habrían atentado contra los 'Costeños'.

El hecho dejó como resultado el asesinato de tres personas y se indica que al menos nueve más están heridas. Las autoridades señalan que se está aumentando el pie de fuerza para retomar el control en este barrio y brindar seguridad a los habitantes, quienes mantienen el temor tras los recientes ataques.

Un habitante del barrio San Bernardo habló sobre su día a día

En diálogo con Noticias RCN, uno de los ciudadanos que reside en este sector de la ciudad reveló cómo es la vida en medio de la crisis de inseguridad. Detalló que estuvo presente en su vivienda durante uno de los recientes ataques con explosivos y que la situación ha complicado sus actividades diarias.

"Aquí todos los días hay Policía, día y noche, pero el domingo pasado mataron a tres muchachos con silenciador. Han matado casi a dos, tres muchachos a diario con puro silenciador. Me imagino que la violencia es a causa de las drogas, pero no me compete a mí eso, saber si es por eso", dijo inicialmente.

Sobre el estado de la gente que vive en el barrio. "Unos nos sentimos tranquilos, otros intranquilos porque uno no sabe si en cualquier momento uno por ahí dormido Dios no lo quiera le pase algo".

Explicó que estuvo presente en un atentado reciente. "El pasado yo estuve acá, estaba en mi pieza y escuché el estruendo. Salí a ver, pero no dejaron salir, quedó todo este poco de gente asombrada. Aquí no hay seguridad de nada".

Dijo que por la explosión, no pudo entrar a su casa, situación que ya vivió en el pasado. "No puedo ni entrar a mi casa. La vez pasada fue así, eran las 11 de la noche y menos mal salió la dueña de la casa y me dejaron entrar, pero ahí me tuvieron como una hora".

Los ataques con explosivos en el barrio San Bernardo

No es la primera vez que una disputa entre bandas delincuenciales en el centro de Bogotá dejan un saldo fatal. Tres ataques con granadas se han registrado en menos de un mes, siendo el primero el pasado 18 de febrero, cuando falleció una persona y siete resultaron heridas.

Posteriormente, se registró un ataque el 23 de febrero en donde la víctima fatal fue un perro que estaba en el sector, además, hubo dos personas heridas. Ahora, se registró el más letal hasta el momento, con tres personas fallecidas.