CANAL RCN
Colombia Video

Las movidas ocultas, los planes B y las fórmulas que surgen el reacomodo interno en el Centro Democrático

Todo surge entre advertencias, negociaciones silenciosas y combinaciones inesperadas.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
08:51 p. m.
Tras semanas de choques internos, el Centro Democrático volvió a encender el termómetro con una serie de conversaciones discretas, advertencias a sus precandidatas y posibles fórmulas presidenciales que ya se comentan en voz baja dentro del partido.

La conducción del uribismo, buscando evitar nuevas fracturas, activó un plan paralelo para mantener cohesionadas a Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia, las tres precandidatas que permanecen en la contienda interna.

Mientras tanto, en el Nuevo Liberalismo empiezan a consolidarse figuras que llaman la atención en la competencia legislativa.

¿Cómo se está configurando el Centro Democrático?

Durante la semana pasada, las directivas del Centro Democrático sostuvieron reuniones privadas, una por una, con cada una de las tres precandidatas presidenciales.

El objetivo: evitar que se bajen de la carrera para buscar cupo al Senado, algo que se venía barajando dentro de los equipos de campaña.

El mensaje fue claro: si no logran ganar la candidatura presidencial, podrían ser sin dificultad ministras o incluso “magníficas fórmulas vicepresidenciales”, expresión que, según fuentes internas, fue utilizada para enviar un mensaje de tranquilidad y advertencia a la vez.

Detrás de estas conversaciones hay un punto adicional: en varios sectores del uribismo ya circulan combinaciones de fórmula presidencial que han generado ruido.

Se mencionan duplas como Abelardo de la Espriella con Paloma Valencia, o Juan Carlos Pinzón con Paola Holguín, escenarios que algunos sectores ven viables dependiendo del resultado de la consulta interna.

Y en medio del ruido político, incluso surge la posibilidad de una fórmula Fajardo – Vicky Dávila, más como una comparación provocadora que como una alternativa real, pero que igual ha encendido conversaciones.

¿Cómo está el panorama en el Nuevo Liberalismo?

Mientras el Centro Democrático trata de ordenar su mapa interno, el Nuevo Liberalismo también mueve sus fichas.

En el puesto 33 al Senado aparece Anastasia Rubio, sobrina de Ingrid Betancourt, con quien mantiene un distanciamiento marcado, especialmente ahora que Betancourt impulsa su propia lista, separada de la colectividad.

En la lista a la Cámara por Bogotá, el movimiento incorporará a Juan David Aristizábal, escritor, conferencista y figura conocida en escenarios sociales, quien decidió dar el salto directo a la política electoral.

Su presencia, confirmada por fuentes del partido, busca atraer electores jóvenes y consolidar un perfil más académico dentro de la lista.

