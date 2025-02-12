CANAL RCN
Colombia Video

Miguel Uribe Londoño confirma su renuncia al Centro Democrático

Uribe Londoño anunció su decisión asegurando que su salida responde a lo que él considera una decisión “injusta y apresurada” tomada por la dirigencia de la colectividad.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
03:49 p. m.
Sobre las 3:30 p.m. de este martes 2 de diciembre se conoció un video de Miguel Uribe Londoño en el que confirmó su renuncia al partido Centro Democrático.

Uribe Londoño manifestó que continúa viviendo el impacto del asesinato de su hijo, crimen que, según sus palabras, tuvo motivaciones políticas.

Además, señaló que Miguel habría sido silenciado por sectores criminales debido a su proyección dentro del panorama nacional.

“La vida de mi amado hijo Miguel, a quien asesinaron para silenciarlo para que no fuera el próximo presidente de Colombia, estaba incomodando a la banda criminal que hoy dirige este país (...) El presidente Petro es el responsable político de la muerte de Miguel. El sacrificio de mi hijo en esta campaña del centro democrático le costó su vida.
Hoy a mí, por honrar ese sacrificio, me intentan clavar el puñal del asesinato político", añadió.

En sus declaraciones, Uribe Londoño aseguró que algunos dirigentes del partido cometieron un error y que, incluso, se le negó su derecho a la legítima defensa.

Miguel Uribe Londoño asegura que se le negó el derecho a la defensa

“Se equivocaron aquellos dirigentes responsables de haber tomado esta injusta y apresurada decisión (…) Se me acusa de haber renunciado a mi candidatura, no lo había hecho. Por eso, sorprende que se haya anunciado mi supuesta renuncia sin haberme consultado jamás. Ni el director del partido ni ninguna autoridad me preguntó si era cierto. No respondieron a mis llamadas, no escucharon mis argumentos. No se me respetó el sagrado derecho a la defensa”, añadió.

Finalmente, el dirigente reafirmó su convicción sobre el legado político que dejó su hijo y aseguró que su renuncia es un acto de coherencia y de respeto hacia su memoria.

"El liderazgo, como lo enseñé a mi hijo, se ejerce con el ejemplo (...) Yo sé, habiendo sido miembro fundador de este partido, que esos dirigentes no reflejan el sentimiento de la inmensa mayoría de militantes que hacen vida en el Centro Democrático", finalizó.

