CANAL RCN
Colombia

Abelardo De La Espriella rompió el silencio y reveló su versión del encuentro con Miguel Uribe Londoño

Él aseguró que hubo una propuesta de adhesión y que informó al expresidente Uribe para no interferir en disputas.

Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella. Foto: De la Espriella Lawyers.

Noticias RCN

diciembre 02 de 2025
06:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Tras la controversia generada por las declaraciones del precandidato Miguel Uribe Londoño, el abogado Abelardo de la Espriella decidió divulgar su versión oficial.

Miguel Uribe Londoño confirma su renuncia al Centro Democrático
RELACIONADO

Miguel Uribe Londoño confirma su renuncia al Centro Democrático

Mediante un comunicado fechado el 2 de diciembre, el jurista expuso detalladamente lo ocurrido durante los recientes acercamientos políticos con Uribe Londoño y explicó por qué decidió involucrar al expresidente Álvaro Uribe en la conversación.

Abelardo De La Espriella rompió el silencio tras la renuncia de Miguel Uribe Londoño

En su comunicado, De la Espriella relató que hace tres meses, cuando Miguel Uribe Londoño aún no era precandidato presidencial, le propuso hacer campaña conjunta y le ofreció convertirse en su fórmula vicepresidencial.

Según el abogado, Uribe Londoño respondió que lo pensaría, pero finalmente asumió la precandidatura del Centro Democrático, reemplazando a su hijo fallecido, Miguel.

A partir de ese momento, explicó, pasaron a ser “amigables competidores”, y reiteró que la oferta de vicepresidencia se hizo “atendiendo un llamado del corazón”.

De acuerdo con su versión, la semana pasada el propio Miguel Uribe y personas de su círculo cercano solicitaron una reunión para explorar escenarios de unidad entre las campañas.

Ese encuentro se realizó el domingo en Barranquilla, en las oficinas de De la Espriella, con la presencia de siete personas que, según él, pueden testificar lo sucedido.

¿Qué ocurrió en el encuentro con Miguel Uribe Londoño?

Durante la reunión, afirma el comunicado, Miguel Uribe expresó su intención de renunciar a su precandidatura en el Centro Democrático y adherirse a la campaña de De la Espriella, retomando la conversación sobre la fórmula vicepresidencial.

Álvaro Uribe hace un llamado a la unidad y confirma la salida de Miguel Uribe Londoño
RELACIONADO

Álvaro Uribe hace un llamado a la unidad y confirma la salida de Miguel Uribe Londoño

Ante esto, el abogado asegura que le respondió que los tiempos habían cambiado y que no era el momento para hablar de ese cargo.

De la Espriella afirmó haberle advertido que, si la renuncia al partido se daba, debía primero resolver sus discrepancias internas con el Centro Democrático antes de cualquier adhesión.

Sostuvo que no estaba dispuesto a ser “piedra en el zapato” en un proceso interno de un partido al que llama aliado ideológico.

La llamada entre Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe

El lunes en la mañana, según el comunicado, amigos en común y el mismo Uribe Londoño insistieron en que la renuncia ya estaba tomada.

Ante esa información, De la Espriella llamó al expresidente Álvaro Uribe para informarle directamente sobre las intenciones del precandidato, advirtiendo que no podía involucrarse en una decisión interna sin avisarle al jefe del partido.

Centro Democrático aparta a Miguel Uribe Londoño tras conocerse su respaldo a De la Espriella
RELACIONADO

Centro Democrático aparta a Miguel Uribe Londoño tras conocerse su respaldo a De la Espriella

El abogado insistió en que no es político de carrera y que siempre habla “de cara al país”, afirmando que dice en público lo mismo que sostiene en privado.

En su mensaje reafirmó su respeto hacia Miguel Uribe, a quien calificó como “patriota”, y expresó su deseo de que pueda resolver sus diferencias con el Centro Democrático.

Finalmente, De la Espriella hizo un llamado a la unidad política, asegurando que la prioridad es enfrentar a “Cepeda, Petro y las Farc ” y remarcó que el objetivo debe ser, según él: “Salvar a Colombia”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ministerio de Transporte

Actualización de Airbus A320 en Colombia fue completada: solo falta reacomodar a un 5% de los pasajeros

Bogotá

Estas son las 19 zonas en donde se extendería el horario de rumba hasta las 5:00 a.m. en Bogotá

Fiscalía General de la Nación

A la cárcel fue enviada una mujer que intentó secuestrar a un recién nacido en Bolívar

Otras Noticias

Pico y placa

Motociclistas tendrán pico y placa gracias a rigurosa norma: conozca los puntos donde habrá

Estos son los lugares donde la norma empezará a regir.

Cúcuta Deportivo

¡Cúcuta Deportivo regresa a Primera Categoría!

Cúcuta Deportivo derrotó a Real Cundinamarca en los penales y firmó su ascenso a primera categoría.

Artistas

María Esther Panesso hace historia en el Salón de Otoño de París

Estados Unidos

Venezuela reabrió su espacio aéreo para vuelos de deportación desde EE. UU.

Alimentos

Siete usos desconocidos del vinagre que podría estar aplicando sin darse cuenta