Abelardo De La Espriella rompió el silencio y reveló su versión del encuentro con Miguel Uribe Londoño

Tras la controversia generada por las declaraciones del precandidato Miguel Uribe Londoño, el abogado Abelardo de la Espriella decidió divulgar su versión oficial.

Mediante un comunicado fechado el 2 de diciembre, el jurista expuso detalladamente lo ocurrido durante los recientes acercamientos políticos con Uribe Londoño y explicó por qué decidió involucrar al expresidente Álvaro Uribe en la conversación.

Abelardo De La Espriella rompió el silencio tras la renuncia de Miguel Uribe Londoño

En su comunicado, De la Espriella relató que hace tres meses, cuando Miguel Uribe Londoño aún no era precandidato presidencial, le propuso hacer campaña conjunta y le ofreció convertirse en su fórmula vicepresidencial.

Según el abogado, Uribe Londoño respondió que lo pensaría, pero finalmente asumió la precandidatura del Centro Democrático, reemplazando a su hijo fallecido, Miguel.

A partir de ese momento, explicó, pasaron a ser “amigables competidores”, y reiteró que la oferta de vicepresidencia se hizo “atendiendo un llamado del corazón”.

De acuerdo con su versión, la semana pasada el propio Miguel Uribe y personas de su círculo cercano solicitaron una reunión para explorar escenarios de unidad entre las campañas.

Ese encuentro se realizó el domingo en Barranquilla, en las oficinas de De la Espriella, con la presencia de siete personas que, según él, pueden testificar lo sucedido.

¿Qué ocurrió en el encuentro con Miguel Uribe Londoño?

Durante la reunión, afirma el comunicado, Miguel Uribe expresó su intención de renunciar a su precandidatura en el Centro Democrático y adherirse a la campaña de De la Espriella, retomando la conversación sobre la fórmula vicepresidencial.

Ante esto, el abogado asegura que le respondió que los tiempos habían cambiado y que no era el momento para hablar de ese cargo.

De la Espriella afirmó haberle advertido que, si la renuncia al partido se daba, debía primero resolver sus discrepancias internas con el Centro Democrático antes de cualquier adhesión.

Sostuvo que no estaba dispuesto a ser “piedra en el zapato” en un proceso interno de un partido al que llama aliado ideológico.

La llamada entre Abelardo De La Espriella y Álvaro Uribe

El lunes en la mañana, según el comunicado, amigos en común y el mismo Uribe Londoño insistieron en que la renuncia ya estaba tomada.

Ante esa información, De la Espriella llamó al expresidente Álvaro Uribe para informarle directamente sobre las intenciones del precandidato, advirtiendo que no podía involucrarse en una decisión interna sin avisarle al jefe del partido.

El abogado insistió en que no es político de carrera y que siempre habla “de cara al país”, afirmando que dice en público lo mismo que sostiene en privado.

En su mensaje reafirmó su respeto hacia Miguel Uribe, a quien calificó como “patriota”, y expresó su deseo de que pueda resolver sus diferencias con el Centro Democrático.

Finalmente, De la Espriella hizo un llamado a la unidad política, asegurando que la prioridad es enfrentar a “Cepeda, Petro y las Farc ” y remarcó que el objetivo debe ser, según él: “Salvar a Colombia”.