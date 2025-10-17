CANAL RCN
Colombia

Disturbios en la calle 26 deja estaciones de TransMilenio suspendidas y difícil acceso al aeropuerto

Es compleja la situación de orden público en los alrededores de la Embajada de EE. UU. donde cuatro policías fueron atacados con flechas.

Disturbios en la calle 26 deja estaciones de TransMilenio suspendidas y difícil acceso al aeropuerto
Foto: Noticias RCN.

Noticias RCN

octubre 17 de 2025
06:34 p. m.
Es delicado el panorama en el occidente de Bogotá por cuenta de los enfrentamientos entre comunidades indígenas y las autoridades.

Por más de una hora se han mantenido los enfrentamientos en la calle 26, muy cerca de la Embajada Americana, por lo que fue necesario la intervención de la UNDEMO de la Policía para tratar de controlar a los manifestantes, miembros de la Guardia Indígena que se tomaron la hemeroteca de la Universidad Nacional.

Estos disturbios y hechos vandálicos en los que fueron atacados con flechas cuatro policías que están recibiendo atención médica, además de la compleja situación, deja colapsado el tránsito de la ciudad.

La calle 26 estuvo cerrada en ambos sentidos, varias estaciones de Transmilenio suspendidas y el acceso al aeropuerto El Dorado es complicado.

Calle 26 cerrada y estaciones de TM suspendidas

Durante los enfrentamientos fue necesario lanzar granadas aturdidoras y gases lacrimógenos para tratar de calmar los disturbios.

Estas acciones han afectado a los ciudadanos que se ven obligados a transitar por este punto de la ciudad porque varias estaciones de Transmilenio se encuentran suspendidas:

  • Corferias
  • Ciudad Universitaria
  • Quintaparedes
  • Gobernación
  • El CAN
  • Salitre El Greco
  • El Tiempo
  • Cámara de Comercio

La calle 26 sobre las 6:15 de la tarde fue habilitada para el tránsito de vehículos particulares.

Cuatro policías heridos con flechas por indígenas en la calle 26

Miembros de la Guardia Indígena lanzaron algunas flechas que impactaron a cuatro policías que fueron afectados en sus extremidades.

Los uniformados fueron enviados a algunos centros asistenciales cercanos al epicentro de los disturbios.

Poco después se conoció la vandalización de estaciones de TM como Corferias que permanece cerrada por los daños causado.

También se conocieron imágenes de que los vándalos estarían atacando a la fuerza pública con otro tipo de artefactos de mayor peligrosidad.

