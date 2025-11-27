Experto explicó qué podría venir tras la expulsión de ceniza del volcán Puracé: ¿hay riesgo?

En tan solo dos días en el volcán Puracé se han reportado columnas densas de ceniza visibles desde varios municipios. También caída de polvillo volcánico sobre áreas rurales y un aumento de señales internas como sismos y desgasificación

Todo ocurre a escasos kilómetros de Popayán, donde organismos de socorro y autoridades ambientales mantienen vigilancia permanente ante cualquier variación que pueda elevar el nivel de riesgo.

¿Qué ha pasado con el volcán Puracé?

Durante las últimas 48 horas, el volcán ha intensificado su dinámica superficial, levantando una columna de ceniza que pudo observarse desde diferentes puntos de Popayán, especialmente en la mañana del día anterior.

Ese material, arrastrado por los vientos hacia el suroccidente, llegó hasta el páramo de Paletará y terminó depositado en la vereda Remedios, donde se registró la caída del polvillo volcánico sin que hasta el momento se reporten daños mayores.

Sin embargo, la actividad no se reduce solo a las emisiones de ceniza. Autoridades locales han confirmado señales adicionales como la aparición de incandescencias, el registro de pequeños lares sobre la superficie y un aumento en los sismos asociados al sistema volcánico.

Estos indicios muestran que el volcán mantiene un comportamiento dinámico que ha ido aumentando gradualmente y que, según los expertos, requiere monitoreo constante.

Por otro lado, dada la cercanía del cráter, a solo 25 kilómetros en línea recta de Popayán, los organismos de emergencia pusieron en marcha un plan preventivo que incluye la adquisición de frazadas, colchonetas, carpas y elementos médicos básicos, con el fin de atender de manera oportuna a las comunidades.

Experto explicó qué podría venir tras la expulsión de ceniza del volcán Puracé

Para analizar este comportamiento, el vulcanólogo del Servicio Geológico Colombiano, Cristian Santacoloma, explicó en detalle lo que han observado desde los sistemas de monitoreo instalados en la zona.

Señaló que el incremento no comenzó esta semana, sino que el volcán ya venía mostrando señales desde hace varios días. En los últimos días, sin embargo, esas manifestaciones se hicieron más visibles debido a una desgasificación intensa que, en ciertos momentos, impulsa pequeñas expulsiones de material articulado en forma de ceniza muy fina:

El material emitido hasta ahora es ceniza muy fina, en pequeñas cantidades, y su caída se ha registrado en las poblaciones más próximas al volcán.

Recalcó que el comportamiento continúa enmarcado dentro del nivel de alerta amarilla, fase en la cual es normal ver manifestaciones superficiales como las de los últimos días.

Aclaró además que, por ahora, no se han presentado explosiones como las registradas este mismo año ni flujos secundarios de lodo como los que ocurrieron en febrero.

Ante la preocupación por posibles gases o elementos que afecten la salud, la movilidad o la visibilidad, el experto advirtió que “es posible que la actividad siga en aumento”, razón por la cual el monitoreo es ininterrumpido y se evalúa constantemente la evolución del fenómeno.