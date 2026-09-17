Este fue el recorrido del presunto asesino de Ana Lucía: así se le perdió el rastro con la menor

La investigación por la muerte de Ana Lucía González Mendoza, la niña de nueve años encontrada sin vida dentro de una alcantarilla en Ciudad Bolívar, avanza con la reconstrucción de los últimos momentos en los que fue vista con vida.

RELACIONADO Tío de la menor hallada en una alcantarilla reveló presuntas señales de acoso antes de la muerte de la niña

Uno de los principales elementos que analizan los investigadores son las cámaras de seguridad que permitieron seguir parte del recorrido del hombre de 29 años capturado por el crimen.

Así fue el recorrido del presunto asesino con la menor

El pasado lunes 14 de septiembre, Ana Lucía se encontraba en una vivienda del barrio Porvenir Primer Sector, en Mosquera.

La menor permanecía allí desde hacía aproximadamente tres meses junto a su hermana mayor. Ambas habían llegado temporalmente desde Venezuela.

Según la investigación, en la vivienda también estaba la pareja sentimental de la hermana de Ana Lucía, un hombre de 29 años y de nacionalidad venezolana.

De acuerdo con el testimonio entregado por Rafael González, ese día se habría presentado una discusión entre la pareja.

Existió una discusión de pareja entre la hermana mayor de la menor y su pareja sentimental, que es la persona que en este momento se encuentra capturada.

Según el familiar, después de esa discusión, el hombre habría salido de la vivienda en una motocicleta acompañado por Ana Lucía.

Una cámara registró a Ana Lucía junto al hombre

A partir de ese momento comienza una ruta que ahora es reconstruida por los investigadores.

Las cámaras de seguridad permitieron identificar al hombre desplazándose en motocicleta con la menor.

Uno de los últimos registros conocidos se encuentra en el barrio Casandra, en la localidad de Fontibón, un sector que colinda con Mosquera. En las imágenes, el hombre todavía aparece acompañado por Ana Lucía.

La motocicleta avanza hasta un punto cercano a la ronda del río Bogotá. Allí, según la información entregada por las autoridades, se pierde el rastro del hombre y de la niña.

El hombre habría regresado solo

La investigación también tiene otro registro que resulta clave. Después de aparecer en el barrio Casandra junto a la menor, el hombre habría salido nuevamente del sector a bordo de la motocicleta, pero esta vez sin Ana Lucía.

Ese cambio es uno de los elementos que ahora buscan esclarecer los investigadores.

La pregunta central es qué ocurrió entre el último momento en que las cámaras muestran a la niña junto al capturado y el momento en que su cuerpo fue localizado en Ciudad Bolívar.

¿Cómo llegó Ana Lucía hasta Ciudad Bolívar?

El cuerpo de la menor fue encontrado días después por tres niños que se encontraban jugando en el barrio Juan José Rendón, en Ciudad Bolívar.

Los menores ingresaron al ducto de la quebrada de Las Limas y avanzaron aproximadamente 30 metros hasta encontrar a Ana Lucía. Posteriormente avisaron a sus familiares, quienes alertaron a las autoridades.

El lugar donde fue localizada se encuentra a más de 15 kilómetros del último registro conocido de la niña junto al capturado.

Por eso, una de las principales preguntas que ahora intentan responder los investigadores es cómo llegó Ana Lucía hasta ese punto y quién pudo haberla trasladado.

¿Participó alguien más?

El tío de la menor aseguró que la Policía Judicial trabaja para determinar si hubo otras personas involucradas en el crimen.

La Policía Nacional y especialmente Policía Judicial viene avanzando de manera muy juiciosa en eso y es en poder buscar quiénes más participaron de los hechos. Ya tenemos el primer responsable que quedó capturado el día de ayer en horas de la noche.

Esta línea de investigación busca establecer si el hombre capturado habría actuado solo o si otras personas tuvieron alguna participación en los hechos.